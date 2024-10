Novi zakon nosi brojne promjene: Što će biti s pričuvama, kako će zgrade dobiti OIB…

Podijeli :

Ovoga tjedna predstavljena je vladina Nacionalna stambena politika. Dio sređivanja stanja u stanovanju svakako je i izmjena Zakona o upravljanju i održavanju zgrada koji je izazvao niz reakcija. O dobrim i lošim stranama zakona koji donosi puno promjena za stanovnike višestambenih zgrada, posebno u velikim gradovima, u Točki na tjedan s našom Natašom Božić razgovarali su Zdravko Vladanović iz Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada Grada Zagreba te Milivoj Kisić, vlasnik tvrtki za upravljanje zgradama.

“Pozivam Bačića i Vladu da iz saborske procedure povuku zakon, upute ga dodatno na stručno razmatranje i da pozovu sve one koji imaju znanje iskustvo, i udruge koje o tome imaju što kazati”, kazao je Vladanović.

Kisić je objasnio što se novim zakonom sve mijenja za upravitelje zgrada. “Velika je stvar da se nakon 25 godina definira zakon koji se tiče održavanja i upravljnja života u zgradama, velika je stvar što će zgrada dobiti OIB, ali da bi se to realiziralo, morat će se ustrojiti registar upravitelja i registar stambenih zajednica. Da bi to bilo, morat će se priložiti, osim podatka o stanovima, i skice.

Zgrade nakon 80-ih imaju te skice, ali većina zgrada su starije od ’98. pa će to biti dodatan trošak za suvlasnike. Ako će se inzistirati na tim skicama, to će biti veliki problem jer morate naći nekog tko je stručan i koji će obići svaki stan, garažu, parkirno mjesto, to su dodatni troškovi, a i vrijeme.”

Kisić je također komentirao i pričuvu koja raste. “Sad je bolje definirana, prvi put je definirano koja je to etalonska vrijednost, makar taj minimalni iznos nije dovoljan.”

“Sugerirao sam to i u e-savjetovanju, da je potrebno uvesti nekoliko kategorija minimalne pričuve, one zgrade koje su izgrađe prije 200 godina, koje su derutne i dotrajale, potrebna su veća ulaganja”, naveo je Vladanović pa dodao:

“Ministar i ministarstvo nemaju političke hrabrosti ući u kategoriju povećanih troškova.”

Kaže da mnogi suvlasnici smatraju da je pričuva namet, a ne shvaćaju da je to investicija.

“Ovo je prevažan zakonski propis jer Hrvati čuvaju novce u nekretninama i to se tiče velikog broja građana, zato treba zastati, vratiti se korak natrag, provesti dodatnu raspravu, jer bojim se da možemo izazvati kaos, sad je to penalizacija, postupci, ako uđemo u to, bojim se da ćemo zatrpati ionako zatrpane sudove”, kazao je Vladanović.

