N1 otkriva: Imamo podatke tko su bili najveći kupci jeftinog plina u lipnju

Ivo Cagalj/PIXSELL

Iz pouzdanih izvora saznajemo da je 63 posto viškova plina skupljenog u HEP-u u lipnju kupio PPD, a onda su – daleko iza njega, tvrtke E.ON Plin i MET Croatia, a saznali smo i prosječnu cijenu koja je dramatično niža od tržišne.

Nakon što je saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot otvorio temu golemih količina zaliha plina skupljenih u HEP-u koje su se prodavale za sitan novac, odmah se počelo sumnjati da se taj jeftini plin prodavao jednom od najjačih distributera plina u Hrvatskoj, Prvom plinarskom društvu (PPD-u), tvrtki u vlasništvu Pavla Vujnovca, i zbog njegove dominacije na hrvatskoj plinarskoj sceni i zbog neskriveno dobrih odnosa s predsjednikom Uprave HEP-a, Franom Barbarićem, a i zbog ranijih „posebnih poslovnih odnosa“. Primjerice, poznato je da je u srpnju 2021. HEP unaprijed, bez ikakvih garancija, platio PPD-u cijeli iznos za plin za zimu, 737 milijuna kuna. No, unatoč svim sumnjama da je upravo PPD profitirao od jeftinog plina nagomilanog u HEP-u, svih ovih dana nije se moglo dobiti precizne podatke. Dapače, i iz HEP-a, i iz Vlade, iz Plinacro-a i regulatornih agencija krilo se koliko je tko dobio, odnosno – iznimno jeftino kupio plina iz HEP-ovih zaliha. Iz PPD-a su prvo odgovorili da su oni kupili samo manji dio, a onda je uslijedio i nešto konkretniji odgovor. „PPD u srpnju nije kupovao viškove plina od HROTE-a (do sada je istrgovano oko 17 tisućaMWh). U razdoblju od travna do lipnja 2023. PPD je kupio 11 posto od ukupno ponuđenih količina plina na svim raspisanim tenderima. Ostale količine kupili su drugi voditelji bilančnih skupina.“, odgovorili su iz PPD-a na upit Novog lista u srijedu, 5. srpnja.

Prosječna cijena plina iz zaliha HEP-a za PPD je bila – 11 eura

Pažljiviji promatrači će spaziti da u ovom pitijskom odgovoru nedostaje točan podatak za lipanj. A N1 iz pouzdanih izvora saznaje da je PPD u lipnju od ukupno 343 tisuće Mwh plina, kupio 63 posto. Nije sve bilo za cent, ili nekoliko centi, ali je bilo prilično jeftino: prosječna cijena po kojoj je PPD nabavio plin iz HEP-ovih zaliha bila je oko 11 eura. Dovoljno je da se podsjetimo da PPD ima ekskluzivan ugovor s Gradskom plinarom Zagreb – Opskrba, prema kojem mu je Plinara za taj mjesec plaćala oko 106 eura za MWh, pa da računica o lijepoj zaradi bude jasnija: PPD je taj mjesec kupio jeftini plin iz HEP-a po 11 eura, a prodao ga Gradskoj plinari po dramatično skupljoj cijeni.

HEP prvo najavio da će višak plina koristiti i prodati, a sad okreće ploču

N1 je saznao i druge najveće dobitnike jeftinog plina u lipnju: na drugom mjestu je tvrtka E.ON Plin koja je kupila nešto manje od 10 posto zaliha, također za jeftine iznose – prosječno na mjesečnoj razini oko 10 eura. Osam posto u ukupnom udjelu u tom jeftinom plinu kupila je tvrtka MET Croatia, no oni su uhvatili nešto skuplje zalihe – još uvijek ispod tržišne cijene, ali više nego prva dva dobitnika: njihova je prosječna cijena oko 14 eura.

Cijena plina na tržištu u lipnju se kretala od 26 do 41 euro/MWh, te je jasno da su sve ove tvrtke lijepo profitirale pri kupnji viškova iz HEP-a.

No, da bi se pojasnila cijela slika što se to točno zbivalo u HEP-u i kako su dogovoreni ovi aranžmani, očekujemo još brojne odgovore iz HEP-a, Vlade RH i svih regulatornih tijela. A onda slijedi i utvrđivanje odgovornosti.

