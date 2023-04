Podijeli :

Pixabay / ilustracija

Svatko tko je želio kupovati robu poznatih robnih marki po nižim cijenama do sada je to mogao činiti preko internet stranice Brands4Friends. Međutim, to uskoro neće biti moguće.

Njemačka internet trgovina Brands4Friends prestat će s radom 30. lipnja 2023., javlja nekoliko njemačkih medija. Kako navode mediji, 115 djelatnika je o prestanku rada obaviješteno dopisom, piše Fenix-magazin.

Trgovina Brands4Friends se predstavlja kao online klub i specijalizirala se za prodaju sniženih brendiranih proizvoda. Imali su oko osam milijuna registriranih korisnika.

Dostupno sve manje marki

U 2018. Brands4Friends su ostvarili visoku prodaju od 137 milijuna eura.

U 2021. godini zabilježena je prodaja u iznosu od samo 63 milijuna eura. Njemački mediji navode kako su se nakon toga u poslovanju počele nizati crne brojke.

Upućeni kažu kako je nekoliko internih restrukturiranja dovelo do prelaska proizvođača na druge dobavljače. Zbog toga je kupcima bilo dostupno sve manje bendova.

Brands4Friends postoji od 2007. godine. Tri godine nakon osnivanja, eBay je preuzeo start-up za 150 milijuna eura. Trgovinom upravlja Private Sales GmbH od 2019.

