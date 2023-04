Ostavka Vanje Marušić iznenadila je i suca Visokog kaznenog suda Ivana Turudića.

"Pa je, iznenadila me. To zapravo nije ostavka nego zahtjev za razrješenjem. Doista je izgledalo kao ničim izazvano, ali sada smo čuli neka objašnjenja iz medija da je to povodom neprimjerenog postupanja oko neke prometne nesreće", kazao je Turudić.

Vezano uz navode o zataškavanju, rekao je da se ne bi upuštao u špekulacije, ali je dodao:

"Ne znam koji bi bio razlog ravnateljice Uskoka da zataškava da je njezin vozač imao prometnu nezgodu. To mi djeluje iracionalni i nerazumljivo. Godinu dana je dugačak period. Poznajem kolegicu kao vrlo odgovornu, savjesnu osobu i pametnu ženu i ne znam da bi si ona dopustila takav banalan propust."

"Ako je došlo do prometne nesreće, a sudionik nije bio bio pod utjecajem alkohola, osiguranje je dužno podmiriti štetu, ne znam zašto je USKOK morao plaćati. Ne znam, teško mi je komentirati stvari gdje imam tako malo podataka", kazao je sudac Turudić.

Napomenuo je da Vanja Marušić ostaje zamjenica glavnog državnog odvjetnika.

"Dakle, još jedan bivši će biti u glavnom državnom odvjetništvu. Tamo je već nekoliko bivših državnih odvjetnika, sada je i bivša ravnateljica USKOK-a. To nije dobro baš za kuću", rekao je Turudić.

Istaknuo je da je Vanja Marušić odlična državna odvjetnica: "O njoj kao stručnjakinji mogu reći samo najbolje".

Kazao je i da vrijeme uvijek pokaže pravo stanje stvari.

"Radila je izrazito težak posao. Javnost nikad nije bila zadovoljna s radom DORH-a. Ona je bila vrlo posvećena poslu, predano, po 12 sati dnevno", rekao je Turudić.