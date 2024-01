“Nismo ni blizu recesije, bit ćemo jedna od zemalja koje će opet najbrže rasti u Europi”

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić bio je gost Newsrooma u kojem je s našom Ankom Bilić Keserović komentirao gospodarsko stanje u zemlji, ali i svijetu.

“Normalno je da se ljudi žale na visoke cijene jer smo prošli razdoblje dosta visoke inflacije. Unazad dvije godine su cijene značajno porasle, kumulativna razina inflacije je porasla za 23 posto od lipnja 2022. godine. To nema veze s uvođenjem eura. Otkad smo uveli euro, inflacija pada. Ustanovili smo da je utjecaj samog uvođenja eura na stopu inflacije bio između 0,2 i 0,4 posto. Stopa inflacije pada dolje, to ne znači da cijene padaju. Stopa inflacije se približava razini koja nam je ciljna. No, sasvim se sigurno cijene neće vratiti na one od 2022. godine”, kazao je guverner HNB-a Boris Vujčić.

Vujčić otkrio kad se može očekivati smanjenje kamatnih stopa Ekonomski analitičar objasnio zašto Srbi dolaze kupovati u Hrvatsku, ali i kome je pomogla inflacija

Isto tako kaže: “Kad smo bili u fazi projekta uvođenja eura nismo mogli raditi ništa drugo nego podešavati elemente naše monetarne politke uvođenju eura. Uspjeli smo smanjiti inflaciju. Nismo smanjujući stopu inflacije doveli do recesije, što je jako rijetko. Kad stopa inflacije ode na dvocifrene razine, onda spuštanje inflacije dovede do recesije i raste nezaposlenost. Mi ćemo ju vratiti do naše razine bez recesije i nezaposlenosti“, kazao je.

Vujčić kaže da sve pokazuje da smo na putu smanjivanja inflacije prema ciljnoj razini.

“Još je prerano za smanjivanje kamatnih stopa, gledamo koliko će se realizirati rast plaća u prvom kvartalu. Nakon toga ćemo vidjeti hoće li se rast plaća transferirati u rast cijena. Bez obzira što plaće rastu brže, tvrtke to kompenziraju smanjivanjem profita. Tad dolazi do spuštanja inflacije. Ako se to nastavi, onda možemo nastaviti s ciklusom smanjivanja kamatnih stopa. Poduzeća koja rade s njemačkom vide smanjenje potražnje u Njemačkoj. Nismo ni blizu recesije, bit ćemo jedna od zemalja koje će opet najbrže rasti u Europi”, kazao je guverner HNB-a.

Navodi da smo danas u geopolitičkoj situaciji u kakvoj dugo nismo bili u smislu rizika.

“Postoje veliki rizici. To utječe na svjetsku trgovinu, cijene energenata, ali to su rizici koje je jako teško predviđati. To su stvari koje mogu biti jako nelinearne”, kazao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.