Njemački trgovački lanac uvodi četverodnevni radni tjedan

Izvor: Pixabay

Poznati njemački modni brend ženske odjeće Gerry Weber s tradicijom od 1973. godine sljedeće će godine uvesti tzv. četverodnevni radni tjedan u svoje trgovine u Njemačkoj.

Riječ je o modelu radnog vremena prema kojem su zaposlenici na radnom mjestu četiri dana u tjednu umjesto uobičajenih pet.

Prema riječima šefice tvrtke Angelike Schindler-Obenhaus, model radnog vremena nazvan “Zeithochthree” namijenjen je pokrivanju različitih potreba zaposlenika.

“Ubuduće zaposlenici mogu birati hoće li rasporediti svoje tjedno radno vrijeme na četiri ili pet dana u tjednu. Jedini uvjet je koordinacija s voditeljem, budući da bi trgovine trebale nastaviti s radom od ponedjeljka do petka. Ponuda se odnosi na stalno i honorarno zaposlene”, rekli su iz tvrtke.

“Hrabrost i povjerenje su uvijek dobri, to je moje uvjerenje. Našim zaposlenicima pružamo mogućnost osobne odgovornosti. Oni su zahvalni, a to dovodi do visoke razine motivacije, ali i do visoke razine lojalnosti”, kaže šefica tvrtke Angelika Schindler-Obenhaus.

Modna kuća već više od deset godina ima moto: “Radi kad želiš”. S početkom pandemije korone dodano je: “Radi gdje želiš”. Zaposlenici su birali žele li raditi “online” ili s radnog mjesta jedan, dva, tri, četiri ili pet dana.

Osim toga, zaposlenici Gerryja Webera moći će uzeti do četiri tjedna odmora svake dvije godine u obliku neplaćenog dopusta. “Sve opcije se mogu međusobno kombinirati”, poručuju iz tvrtke.

Model radnog vremena “Zeithochthree” najprije će se uvesti u Njemačkoj, a kasnije i na međunarodnoj razini. Od toga bi korist trebalo imati oko 500 zaposlenika.

Druge tvrtke u Njemačkoj i inozemstvu također eksperimentiraju s alternativnim modelima radnog vremena kao što je četverodnevni tjedan, prenosi Fenix Magazin.

