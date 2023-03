Njihov je posao u top 10 najtraženijih u Hrvatskoj, ali nitko ga ne želi raditi

Podijeli :

Turistička sezona je pred vratima, a s turističkom sezonom raste i potražnja za radnicima. Nitko ne želi čistiti apartmane niti za 10 eura po satu.

Krpe, sredstva za čišćenje, usisavač, bez vještine i znanja malo vrijede, a oni koji time najbolje rukuju traže više novca nego ikad, piše Dnevnik.hr.

“Kreće se od posteljine pa smeće, ide se u kupaonu i eto relativno – kad imate puno posla, treba vam brzine i vremena. Uz to treba i truda, čovjek se oznoji”, rekla je Jolanda Krmpotić, dugogodišnja sobarica u hotelu.

Ključ je to čiste sobe, a čistačice su neizostavan dio svakog ugostiteljskog objekta.

“Bez sobarice, kuharice, konobara hotel ne može funkcionirati, bez mene može, ali bez sobarice ne. Vi radniku trebate dati sve ono što svaki čovjek zaslužuje. Ugodnu plaću, ugodno radno mjesto, dobru atmosferu”, jasan je Domagoj Grgić, direktor hotela.

Zato su se za sezonu ekipirali. Oni koji nisu traže na sve strane. Društvene mreže zatrpane su oglasima, ali i komentarima.

“Tražim čistačicu za sobe u Splitu. Šest soba radi se od 10 sati svaki dan. Četiri do pet sati rada, plaća 5000 do 6000 kuna u eurima”, samo je jedan od njih, a takvi oglasi nerijetko pokrenu žustre rasprave u komentarima.

“U Labinu i Rabcu 100 kuna jedan sat pa ti vidi računicu”, poručuju jedan korisnik. “Jel’ vas sram ponuditi takvu plaću za toliki posao”, dodaje drugi.

Da je posao još uvijek degradiran, govori Ivana Klobučarić, vlasnica obrta za čišćenje. Radnike se teško nađe. Svi bi, kaže, radili “na crno”. Ima dvije zaposlenice. Čiste od ureda, zgrada do igraonica. Apartmane više ne.

“Svi misle da znaju čistiti, no nije to baš tako. Uhvatiš se u koštac kad moraš u četiri apartmana u tri do četiri sata očistiti svaku šalicu, vilicu, žlicu. Nema, sve mora biti besprijekorno i onda shvatiš koliko je meni ženskica reklo ja ne mogu, ja sam umorna, ja sam na rubu živaca”, poručuje Klobučarić.

Posao čistača je u top 10 najtraženijih zanimanja u Hrvatskoj.

“Prijavljeno je 2550 radnih mjesta za posao čistača, a trenutačno je u evidenciji 2680 nezaposlenih osoba koje su se izjasnile da žele raditi kao čistači”, rekla je Ruža Hrga, pomoćnica ravnatelja za Sektor za tržište rada i politike zapošljavanja.

U isto vrijeme, od početka godine, Sektor za tržište rada i politike izdao je 1100 pozitivnih mišljenja za zapošljavanje stranaca baš na tim poslovima.

