Ruske vlasti možda su zatvorile njegova novine, ali glavni urednik Novaye Gazete Dmitrij Muratov odbija dopustiti da ga se ušutka. Muratov, koji je i dobitnik Nobelove nagrade za mir, zabrinut je dokle će Kremlj ići u svom obračunu sa Zapadom.

“Dvije generacije živjele su bez opasnosti od nuklearnog rata”, kaže Muratov u razgovoru za BBC. “Ali to razdoblje je gotovo. Hoće li Putin pritisnuti nuklearni gumb ili neće? Tko zna? Nitko to ne zna. Ne postoji niti jedna osoba koja to može sa sigurnošću reći”, dodaje.

Otkako je Rusija pokrenula svoju potpunu invaziju na Ukrajinu u veljači 2022., zveckanje nuklearnim oružjem Moskve bilo često je i glasno.

Visoki dužnosnici odbacili su nesuptilne nagovještaje da zapadne nacije koje naoružavaju Ukrajinu ne bi trebale previše pritiskati Rusiju. Prije nekoliko dana ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je planove za stacioniranje taktičkog nuklearnog oružja u Bjelorusiji.

Tada je jedan od njegovih najbližih suradnika, Nikolaj Patrušev, upozorio da Rusija ima “moderno jedinstveno oružje sposobno uništiti svakog neprijatelja, uključujući i Sjedinjene Države”.

“Propaganda je vrsta zračenja. Svi su joj podložni”

Blef i hvalisanje? Ili prijetnja koju treba shvatiti ozbiljno? Muratov je primijetio zabrinjavajuće znakove unutar Rusije.

“Vidimo kako državna propaganda priprema ljude da misle da nuklearni rat nije loša stvar”, kaže on. “Ovdje se na TV kanalima promiču nuklearni rat i nuklearno oružje kao da se reklamira hrana za kućne ljubimce.”

“Najavljuju: ‘Imamo ovu raketu, onu raketu, još jednu vrstu rakete.’ Govore o gađanju Britanije i Francuske, o izazivanju nuklearnog tsunamija koji će isprati Ameriku. Zašto to govore? Kako bi ljudi ovdje bili spremni.”

Nedavno je na ruskoj državnoj televiziji istaknuti voditelj talk-showa predložio da Rusija “svaki vojni cilj na teritoriju Francuske, Poljske i Ujedinjenog Kraljevstva treba proglasiti legitimnim ciljem za (Rusiju)”.

Isti voditelj predložio je i “sravnjivanje otoka strateškim nuklearnim oružjem i probno lansiranje ili gađanje taktičkim nuklearnim oružjem, da nitko nema iluzije”.

Ipak, državna propaganda ovdje prikazuje Rusiju kao zemlju mira, a Ukrajinu i Zapad kao agresore. I mnogi Rusi vjeruju u to.

“Ljudi u Rusiji su ozračeni propagandom”, kaže Muratov. “Propaganda je vrsta zračenja. Svi su joj podložni, ne samo Rusi. U Rusiji je propaganda dvanaest TV kanala, deseci tisuća novina, društveni mediji poput VK (ruska verzija Facebooka) koji u potpunosti služe državnoj ideologiji .”

