N1 otkriva: PPD poslao žestok dopis Agenciji koja hoće spustiti cijenu plina

Hrvatska energetska regulatorna agencija (Hera) privodi kraju javno savjetovanje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije za izračun cijena plina kojim žele smanjiti cijenu plina, a N1 saznaje da im je stiglo vrlo žestoko protivljenje PPD-a.

Sprema li se poskupljenje plina od 1. travnja? – pitali su novinari Davora Filipovića, ministara gospodarstva, 1. ožujka, na press konferenciji na kojoj je ministar govorio o borbi protiv poskupljenja – jer je prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koju je Hrvatska energetska regulatorna agencija (Hera) donijela još 2020. godine od tog datuma mogla iznositi – 105,6 eura/MWh, a ta je cijena bila, od 1. listopada prošle godine do 31. ožujka, “spuštena” na 41 euro/MWh, jer je HERA donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom. Filipović je odgovorio da on ne može odgovarati u ime Here jer radi se “neovisnom regulatoru”, ali da će Vlada učiniti sve da zaštiti građane.

U to vrijeme Hera je, po svemu sudeći, već pripremala dokument kojim želi cijene plina i u Hrvatskoj nekako uskladiti s europskim tržištem. Već u prvom tjednu ožujka uslijedila je objava da je Hera pripremila Prijedlog Izmjena i dopuna čuvene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, da se, drugim riječima, sprema izmjena na temelju koje bi se riješio problem izračuna cijene kakav je “zacementiran” još 2020. u vrijeme kada je Heru predvodio Tomislav Jureković, kasnije optuženik u aferi Vjetroelektrane – kadar iz kolekcije Ivana Vrdoljaka, ministra u Vladi Zorana Milanovića koji je kasnije postao “držač” većine Andreju Plenkoviću. Radi se o modelu izračuna po prosjeku cijena godinu dana unazad, za koji se generalno može reći da je išao na ruke prije svega opskrbljivačima plinom. Promjene koje je predložila Hera u Prijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije predstavljene su iz Here kao pokušaj stvaranja preduvjeta za određivanje cijene plina u javnoj usluzi i zajamčenoj opskrbi od 1. travnja koji bi uvažavali značajan pad cijena plina na burzama. Naime, cijene plina na tržištu su trenutno 40 eura, a ako bi se nakon razdoblja Odluka o iznosu tarifnih stavki koje su se pojavile kao ublaživači u vrijeme krize, ponovno aktivirala Metodologija utvrđena u vrijeme Tomislava Jurekovića, Metodologija kakvu, kažu stručnjaci iz područja energetike, nema niti jedna druga zemlja u Europskoj uniji, cijene plina u Hrvatskoj bi skočile na nerealnih i netržišnih 105,6 eura.

“S obzirom na to da Hera ima dužnost provoditi mjere za zaštitu krajnjih kupaca, što uključuje i opskrbu plinom po razumnim cijenama, a imajući u vidu da bi primjena troška nabave plina koji proizlazi iz odredbi važeće Metodologije predstavljala značajno povećanje krajnje cijene plina za kućanstva od 1. travnja 2023., Hera smatra potrebnim izmijeniti odredbe Metodologije”, navedeno je u popratnoj dokumentaciji Here prilikom puštanja dokumenta u savjetovanje.

“Osnove za preispitivanje odgovorne osobe”

No, izgleda da namjere Here nisu najbolje prošle kod jednog od ključnih opskrbljivača plinom, tvrtke Prvo plinarsko društvo (PPD) u vlasništvu Pavla Vujnovca, moćnog poduzetnika koji je stasao u području energetike, ali je u međuvremenu razgranao posao i u trgovini, nekretninama, prometu itd. PPD je, saznaje N1, uputio Heri u okviru javnog savjetovanja mišljenje “kako su predložene izmjene i dopune Metodologije u suprotnosti s propisanim ciljevima Metodologije te da bi se primjenom odredbi iz prijedloga izmjena i dopuna Metodologije onemogućilo optimalno funkcioniranje tržišta plina i da bi se stvorili izrazito nestabilni i nepredvidivi uvjeti poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge i njihovih opskrbljivača i/ili trgovaca plinom.”

Iz PPD-a su također ustvrdili da izmjene smatraju “pravno neutemeljenima, nedozvoljenima i nezakonitima”, te smatraju da postoji razlog za “preispitivanje postupanja odgovorne osobe Agencije”.

“Agencija ima saznanja o šteti koja će biti prouzročena ugovornim stranama. U tom slučaju bi se moglo govoriti i o počinjenju kaznenog djela zloupotrebe položaja i ovlasti iz članka 291. Kaznenog zakona od strane odgovornih osoba Agencije”, navedeno je u jednom dijelu primjedbi koje je uputio menadžment PPD-a. Nesumnjivo žestoka formulacija – mogla bi se interpretirati i kao prijetnja kaznenim progonom ako se dirne u svetinju Metodologije.

A tko bi bile odgovorne osobe Agencije koje bi mogle biti osumnjičene za počinjenje kaznenog djela? Nakon dvojice predsjednika Upravnog vijeća Here koji su podnijeli ostavke, Tomislava Jurekovića (slučaj Vjetroelektrane) i Danijela Žambokija (slučaj nestale milijarde u Ini), Hera je trenutno obezglavljena, odnosno, nema predsjednika Upravnog vijeća – jer Sabor nije izabrao novog, nego je predvodi zamjenik predsjednika, Željko Vrban. Tu je još dvoje članova Upravnog vijeća: Nikola Vištica i Alenka Kinderman Lončarević.

Zanimljivo je da PPD Heri predbacuje da predloženu izmjenu predstavlja kao mjeru zašite za krajnje kupce i opskrbu plinom po razumnim cijenama. “…Cilj donošenja metodologije je i stvaranje stabilnih i predvidivih uvjeta poslovanja opskrbljivača te smatramo kako nije opravdano donositi mjere kojima bi se zaštitili interesi kupaca i svjesno ugrozilo poslovanje opskrbljivača koji su odgovorni za sigurnu opskrbu plinom tih kupaca”, smatraju u PPD-u. “Mjere koje se donose od nadležnih tijela bi po EU regulativi trebale biti nediskriminirajuće i proporcionalne i ne bi smjele narušavati funkcioniranje tržišta plina niti ugroziti poslovanje aktivnih pravnih subjekata na tržištu plina”, navode iz PPD-a i traže da se “zaštite interesi krajnjih kupaca, ali i da se zaštiti poslovanje opskrbljivača i/ili trgovaca plinom koji svojim radnjama nisu prouzrokovali ovakve okolnosti.”

PPD: Istina je da je naše mišljenje negativno

Pitali smo u PPD-u mogu li se njihove primjedbe u javnom savjetovanju shvatiti kao prijetnje kaznenim progonom odgovornim osobama Here, no iz kompanije to – odbacuju.

“PPD je svoje stručno mišljenje dao na predviđeni način i pri tome nije spominjao podnošenje kaznenih prijava. Istina je da je naše mišljenje o Prijedlogu Metodologije negativno jer smatramo da će narušiti cijelo plinsko tržište, mnoge opskrbljivače plinom odvesti u stečaj (među njima primjerice i Gradska plinara Zagreb-opskrba, GPZO), a smatramo i da je prijedlog u suprotnosti s važećim pravnim propisima”, odgovoreno nam je iz PPD.

Također su dodali da “pozdravljaju i podržavaju inicijativu Vlade RH za smanjenje cijene plina krajnjim kupcima”, te da smatraju “kako je to moguće i legitimno napraviti kroz nadoknadu u razlici cijene proizašle iz Metodologije i cijene prema krajnjim kupcima, a po modelu električne energije – čime se neće ugroziti poslovanje ni jednog energetskog pravnog subjekta”.

Pitali smo i u Heri kako komentiraju stav PPD-a i kakvih je još bilo primjedbi tijekom savjetovanja, no rečeno nam je da je sada u tijeku “analiza pristiglih primjedbi/komentara predstavnika zainteresirane javnosti”, te da će izvješće o provedenom savjetovanju biti objavljeno nakon donošenja Izmjena i dopuna Metodologije.

A kakvi su izgledi da vrlo žestoko protivljenje PPD-a utječe na najavljeni Prijedlog Here? Ne treba zanemariti utjecaj iznimno moćnog vlasnika PPD-a, no, po svemu sudeći – lobistički krak prema Heri je u kadrovskim izmjenama i ostavkama značajno oslabljen.

Pojednostavljeno, PPD bi htio da ostane stara metodologija izračuna kojom se izračunava cijena plina po prosjeku cijena godinu dana unazad i po kojoj bi cijena za narednu plinsku sezonu od 1. travnja 2023. do 31. ožujka naredne godine bila 106 eura, a Hera želi promijeniti metodologiju tako da se cijena plina računa po cijenama koje se sada mogu kupiti za godinu dana unaprijed – a cijena plina bi u tom slučaju bila oko 46 eura/MWh.

PPD nam, na žalost, nije odgovorio na pitanje je li plin za ovu sezonu već nabavio i po kojoj cijeni. Odnosno, bi li u slučaju da cijena ostane po neizmijenjenoj metodologiji iz 2020., a oni kupe plin po sada dominantnim, nižim cijenama, zaradili milijunsku razliku. Ili su već davno kupili plin po 106 eura/MWh pa bi sada bili na gubitku.

S obzirom da ministar Filipović zagovara model po kojem bi jeftinije prošli i krajnji korisnici ali i država, moguće da je i ovaj slučaj razlog za napetosti i strelice koje se odapinju prema njemu iz kruga energetskog lobija Pavla Vujnovca.

