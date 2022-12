Opskrbite se strpljenjem jer dio bankomata neće biti u funkciji do 15. siječnja

Podijeli :

Izvor: Shutterstock

Još 10 dana preostalo je do uvođenja eura kao službene valute u Hrvatskoj. Građani su se u velikoj mjeri već opskrbili eurokovanicama, a čini se da će im one i trebati jer velik dio bankomata neće biti u funkciji sve do 15. siječnja. Istražili smokoliko je interaktivna karta aktivnih bankomata koju je objavila Hrvatska udruga banaka ažurirana i naišli smo na zanimljive rezultate o aktivnim bankomatima u Zagrebu.

I dalje navala na paketiće eura koji još ne vrijede ništa. 11 dana prije uvođenja nove valute prodano ih je gotovo 600 tisuća. Mnogi su paketiće kupili dosta ranije, a neki i po više komada, no neki čekaju novu godinu da se euro i službeno počne koristiti.

Iz Hrvatske pošte pak kažu kako je interes za paketićima eurokovanica dosta velik. “Mi smo već gotovo 300 tisuća paketa prodali, bližimo se toj brojci od 300 tisuća.One su još uvijek dostupne posebno u manjim mjestima, manjim poštanskim uredima u većim urbanim sredinama naprimjer u Zagrebu, Splitu, Osijeku, u Rijeci je malo teže doći”, tvrdi Krešimir Domjančić iz HP-a.

A da bi se novčanice eura mogle 1. siječnja dizati na bankomatima do nove godine radi ih samo 2 i pol od više od četiri tisuće. Dostupnost ili bolje rečeno nedostupnost trebali bi moći provjeriti u bilo kojem trenutku. Naime, Hrvatska udruga banaka na svojim internetskim stranicama objavila je interaktivnu mapu aktivnih bankomata u Hrvatskoj. Međutim, brojni građani su nam se požalili kako mnogi od tih bankomata koji su prikazani kao aktivni nisu u funkciji. Jedan smo isprobali, međutim nije bio u funkciji, a isto je bilo i s drugim, trećim, a na svakom je pisalo “transakciju trenutačno nije moguće provesti”.

Pronaći bankomat postala je muka

Pronaći aktivni bankomat postala je prava muka. A to su primjetili i brojni građani koji kažu kako sad moraju ići negdje izvan svoje rute da bih podigli novac s bankomata. Smatraju i da je to za hrvatske prilike zapravo standarno.

Iz Hrvatske udruge banaka mole građane za razumijevanje i strpljenje.

“Karta se ažurira na dnevnoj razini dakle i svi ti bankomati koji se nalaze nisu još u procesu isključivanja zbog eura. Ono što se može u nekim situacijama dogoditi da zbog veće potražnje bankomati kao i u rednovnom poslovanju budu bez gotovine”, tvrdi Ivan Hrvoje Maljković iz Hrvatske udruge banaka.

A ako ipak nađete bankomat koji je u funkciji, naknadu za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka nećete plaćati biti sve do 15. siječnja sljedeće godine.