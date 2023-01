Orban je u problemu, karte su se promiješale: Hrvatska ima priliku za INA-u”

Podijeli :

Izvor: N1

Gost Newsrooma bio je energetski stručnjak Jasminko Umičević.

Klimatski aktivisti okupirali selo u Njemačkoj, blokirali su mehanizaciju koja je počela rušiti njihove prepreke, a sve kako bi otežali posao policiji da uđe u mjesto i zauzme ga. Stanovnici ovog mjesta odselili su prije nekoliko, nakon što je energetski koncern RWE kupio njihov posjed u želji da ondje iskapa smeđi ugljen.

“To je upravo posljedica onoga što slušamo zadnjih dana, od energetske krize. Dogodilo se da je Europska unija donijela strateške planove, pa i cijeli svijet, svi streme zelelenoj tranziciji. S fosilnih goriva na zelene. Da nije došlo do ove situacije, ovo je izravna posljedica agresije, sankcija Rusiji… Ugljen je u prošle dvije godine poskupio pet puta, elektrane na ugljen su bile predviđene za zatvaranje. Onda je Njemačka ostala bez ruskog plina i ponovno pokrenula elektrane na ugljen. Sve se promijenilo”, komentirao je Umičević.

Komentirao je i kratkotrajni “rat” Petrola i Hrvatske. Naime, Petrol je zatražio povećanje povećanje trgovačkih marži i ukidanje regulacije cijena, a s druge strane ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović ustvrdio je da je Petrol za prvih devet ovogodišnjih mjeseci iskazao gotovo 100 milijuna eura dobiti prije kamata, poreza i amortizacije. Ministar je dodao da to jasno sugerira da nisu ni u kakvim strašnim problemima.

“Dva su aspekta, jedno je prijetiti, drugo ići redovnom procedurom – na sud ako mislite da ste oštećeni i tražiti naknadu. To je jedan put i tako rade svi, nije Petrol prvi. No način prijetnje, zatvaranje benzinskih je nešto što je nevjerojatno. Ljudi koji su donijeli te odluke nisu svjesni dalekosežnih posljedica koje će imati na svoje poslovanje u Hrvatskoj. Ljudi su izbezubljeni s cijenama, inflacijom… U tim situacijama su ranjivi, imaju euro, preračunavaju, i onda netko kaže ‘ja vam danas zatvaram na sat, a sutra možda i duže’. Koja je to poruka, poštovanje prema kupcu? Potpuno nevjerojatno”, smatra Umičević.

Ističe da bi nešto ovakvo možda i bilo prihvatljivo da je Petrol stvarno doveden u situaciju drugačiju od drugih na tržištu. “No Petrol godinama posluje na hrvatskom tržištu, čak i pod lošijim uvjetima nego na slovenskom tržištu, sada u posljednjim mjesecima.”

U Hrvatskoj, kaže Umičević, vlada oligopol. “Imate MOL, Crodux kojeg je preuzeo Petrol i Lukoil koji je tu najmanji. Od 2014. pa sve do recimo donošenja ovih uredbi naftne kompanije imale su marže 60-70 posto više nego što bi bilo primjereno. Ako to svedem na 2018., ta razlika je iznosila tri milijarde kuna. Ti naftni distributeri su ostvarili tri milijarde kuna više nego što bi bilo normalno. I to je trajalo godinama i nitko se od njih nije bunio”, rekao je Umičević.

Što se tiče Petrola, rekao je da mu je “teško dokučiti. Na skupštini pred 15-ak dana tvrde da u Hrvatskoj prvih devet mjeseci rade s gubitkom, a u Sloveniji s dobiti. Kako je moguće, ako su marže gotovo pa iste? No nema još analite, a bez nje se ne može do konkretnih zaključaka”.

“Mađari su imali jake prijatelje, potporu. Danas toga nemaju”

Jadranski naftovod (Janaf) sklopio je s MOL-om nove ugovore o transportu i skladištenju nafte, priopćio je Janaf u ponedjeljak. MOL, ondnosno mađarska Vlada dugo su se tome protivili. Što se promijenilo?

“Jak si onoliko koliko si jak. Vidjelo se da je Orbanova puška prazna. Nije dobio novac od EU-a nije dobio ukidanje sankcija kako je htio… Ima ozbiljan problem, pitanje u Rusiji, tko zna dokad će rat trajati, 5. veljače stupa na snagu zabrana uvoza ruskih derivata. Imaju ozbiljan problem tamo. Pred par godina bio sam svjedok u pregovorima INA-e i MOL-a i vidio koliko su glasni bili, uvezani politički, koji su to pritisici bili, u to vrijeme od strane njihovih prijatelja. Danas toga nemaju, danas nema potpore”, odgovara Umičević.

Je li tim Hrvatska konačno u poziciji redefinirati poziciju oko INA-e? “Vjerujem da je. Hrvatska je sad oslobođena svih prijetnji i u ovom času ima puno bolju poziciju i priliku”, zaključio je Umičević.

