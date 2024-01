Ova brzorastuća industrija u Hrvatskoj privlači sve više mladih: Samo prošle godine obrnuli su stotine milijuna eura

Samo u tri godine, hrvatske gaming kompanije zaradile su više od 172 i pol milijuna eura. Ova brzorastuća industrija privlači sve veći broj mladih, a mnogi od njih se odlučuju i za profesionalno igranje videoigara i sve popularniji e-sport. Možda je onim starijima čudno, ali mlađima nije jer ova industrija po svojim prihodima vrjednija je od filmske i glazbene - zajedno.

Ovdje je sve počelo još prije 16 godina. Sve do danas, zagrebački Nanobit predvodnik je u razvoju mobilnih videoigara. Njihov potencijal na tržištu prepoznala je i jedna od vodećih svjetskih gamerskih kompanija – švedski Stillfront, te ih kupila prije 4 godine za 124 milijuna eura.

“Trenutno je oko 115-tak ljudi zaposleno. Interes je velik, zapravo taj gaming svijet ljudi obično počnu kao programeri ili bilo koji artisti i slično sa ciljem – joj meni je san raditi za neku igru jer su možda gameri ili su tako počeli u djetinjstvu”, objašnjava nam Miro Antonijević iz Nanobita.

Nanobit čini više od polovice prihoda čitave industrije videoigara u Hrvatskoj i gotovo četvrtinu svih zaposlenih u ovoj industriji. Za razvoj videoigara u Hrvatskoj velikim dijelom zaslužna je i ekipa iz Croteama, koji su još prije 30 godina razvili prvu komercijalnu videoigru – Serious Sam.

“Postoji interes za našim kompanijama i ja ne mislim da će to stati u budućnosti. Dapače, pogotovo sa razvojem umjetne inteligencije. Zato bih potaknuo mlade da se bace u to, naravno, treba jako puno rada i ljubavi i ništa neće doći preko noći, ali potencijal je ogroman”, kaže Davor Hunski, kreativni direktor Croteama.

Da u mladima leži budućnost smatra i legenda industrije i dobitnik nagrade za životno djelo za izradu videoigara, John Romero. Hrvatska publika i gaming scena dobro su mu poznati.

“Ova je zemlja puna strasti i igrača, ali i onih koji razvijaju videoigre. Vrlo dobro sam upoznat s Croteamom koji su prisutni u ovoj industriji desetljećima. Oni su vjerojatno jedni od najiskusnijih ekipa u razvoju videoigara uopće na svijetu. Budućnost videoigara definitivno je u umjetnoj inteligenciji. To je budućnost i stvaranja, ali i igranja videoigara”, kaže Romero.

Zaljubljenici u videoigre nisu propustili ni ove godine Algebrinu konferenciju posvećenu trendovima i budućnosti razvoja gaming industrije u Hrvatskoj i svijetu.

“Od treće godine igram, pa hajmo reći, praktički svaki dan. Jer, bez gaminga ne znam… ne znam kak’ bih funkcionirao jer ispušni ventil je mislim najbolji.”

“Idem na akademiju za dizajniranje videoigrica. Uglavnom s prijateljima igram igrice tako da ono igram League of Legends, RocketLeague, Sea of Thieves i tako nešto.”

“Što kažu oni stariji? Pa kao i svi manje više odrasli, da je to loše za nas, da to nije dobro, da ćemo zapustiti školu zbog toga, mislim važna je, nemojte me krivo shvatiti, ali gajming služi za opuštanje od te škole.”