Ekonomski stručnjak: Ovo će zvučati čudno, ali Amerika se suočila sa sudbinom Hrvatske

Ekonomski analitičar Neven Vidaković u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju carina diljem svijeta.

“Carine su potpuno nevažne. Trump ima kristalno jasan cilj i kristalno jasan problem. Amerika se suočila s, ovo će zvučati čudno, sudbinom Hrvatske. Vi imate nešto što se zove bruto domaći proizvod (BDP), odnosno, koliko se roba i usluga proizvelo na nekom području u neko vrijeme. Ali, to je manje važno, puno je važniji bruto nacionalni dohodak, odnosno, ono što je proizvedeno i van granica neke države. Zato ćemo mi biti vječno siromašni, a Švicarska će biti bogata. Ima mnogo vlasništva van Švicarske i ima sredstva koja se slijevaju u nju. Mi imamo puno manji bruto nacionalni dohodak od bruto domaćeg dohotka”, kazao je Vidaković i dodao:

Hoće li nove Trumpove carine utjecati na hrvatsko gospodarstvo?

“Američka država i ekonomija su strukturno slabe jer su prezadužene i dolazi do problema dedolarizacije. Da bi to riješio, mora napraviti fiskalnu konsolidaciju i riješiti problem dedolarizacije, kao i povećati bruto nacionalni dohodak. Sve se to rješava u jednom paketu. To što radi DOGE, smanjuje nepotrebnu državnu potrošnju, kao da mi ukinemo 500 teritorijalnih jedinica, ne bi se ništa pretjerano dogodilo, a istovremeno ulaže u infrastrukturu, umjetnu inteligenciju i proizvodnju. Kako bi zadržao vojnu moć i istovremeno kreirao potražnju za dolarom, Trump će ići na prodaju usluga, odnosno, rentanje vojske.”

Dakle, naplaćivat će “premiju” na sigurnost, smatra Vidaković.

“Tako SAD više ne troši toliko na vojsku, zadržava potrošnju na nju i zadržava potražnju za dolarom. Tako želi zaustaviti pad i spasiti SAD od daljnjeg pada. Kako to izgleda izvana? Amerika se mora zatvoriti u fokusnom smislu. Ne znam zašto su svi iznenađeni i začuđeni, on konstantno priča da mora riješiti američke probleme. Zato to radi nauštrb globalnih odnosa. I da bi to mogao bolje, uvodi neke manijakalne tarife, a ustvari kreira jaču pregovaračku poziciju bez stvarnog ekonomskog učinka. Uvede ih pa za dva dana makne.”

Naglašava i da su te tarife samo manji dio šire slike.

“Ako uzmete samo jedan manji dio, bez razumijevanja širih geopolitičkih i međunarodnih odnosa, onda to izgleda negativno. No, on to mora raditi da bi spasio SAD.”

Kako će na Hrvatsku utjecati Trumpove carine?

Zašto onda burze padaju u najvećem omjeru od krize 2009., nezaposlenost se povećala, smanjio se broj novih radnih mjesta, povećana je inflacija, pale su potrošnja i broj investicija zbog nesigurnosti?

“Nema nijedan podatak iz realne ekonomije koji to pokazuje. Na tržištima se ništa ne događa, mediji šire paniku zbog promjene politike”, kaže Vidaković.

Pojasnio je i da Trump agresivnije nastupa prema slabijima, a kao takvu vidi Europsku uniju, ne i Kinu.

