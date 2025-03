Kazna do 3.000 eura: Hrvat iz Njemačke šokiran carinskim pravilima u Hrvatskoj

Podijeli :

"Bio sam iznenađen i neupućen u zakonsku regulativu. Izrazio sam nezadovoljstvo obrazloženjem carinskih službenika" kazao je zatečeni 47-godišnjak.

Hrvat iz okolice Stuttgarta je nedavno posjetio roditelje u Hrvatskoj pa je za Fenix magazin podijelio svoje iskustvo s hrvatskom carinskom službom. Naime, na put je išao autom njemačke registracije čiji je vlasnik njegova supruga. U Hrvatsku je ušao bez problema, no nakon nekoliko dana boravka ga je zaustavila mobilna carinska kontrola.

Tražili su ga osobne dokumente, vozačku dozvolu i prometnu dozvolu te izvršili kontrolu vozila. Nakon pretrage su mu priopćili kako krši Zakon o posebnom porezu na motorna vozila. Razlog leži u činjenici da je zdravstveno osiguran i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a upravlja automobilom s njemačkim registarskim oznakama. Prema carinskim službenicima, dužan je stoga platiti poseban porez za motorna vozila.

“Bio sam iznenađen i neupućen u zakonsku regulativu. Izrazio sam nezadovoljstvo obrazloženjem carinskih službenika. Bio sam uvjeren da imam pravo upravljati vozilom u vlasništvu svoje supruge, koja je zaposlena u Njemačkoj. Zbunilo me i to što me je prilikom ranijih posjeta Hrvatskoj više puta zaustavljala hrvatska policija, ali nikada nije bilo problema” kazao je 47-godišnji Hrvat. Nakon što su mu utvrdili identitet i sastavili zapisnik, rekli su mu kako je minimalna kazna za ovaj prekršaj oko 700 eura, a može doseći i do 3.000 eura. Međutim, ovoga puta carinski službenici odlučili su ne postupiti strogo po zakonu. “Umjesto novčane kazne, izrekli su mi carinsku opomenu uz nalog za hitno napuštanje Republike Hrvatske” rekao je zatečeni 47-godišnjak.

Na stranici Carinske uprave RH stoji obrazloženje o korištenju motornih vozila registriranih u drugoj državi članici EU od strane fizičkih osoba s prebivalištem u RH.

“Člankom 14. Zakona pokrivena je uporaba takvog vozila u trajanju dužem od 15 dana, dakle postoji obveza prijave Carinskoj upravi elektroničkim putem na adresu [email protected] prije ulaska na područje RH te u daljnjem roku od 15 dana carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila”, piše Carinska uprava.

