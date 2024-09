Dio umirovljenika državi će dodatak vratiti kroz porez na mirovine, neki će morati dati i više

Podijeli :

Umirovljenicima u listopadu stiže još jedan dodatak na mirovinu. Na 60 eura imaju pravo korisnici s mirovinom od 650 do 840 eura. Međutim, upravo će oni državi kroz porez na mirovine do kraja godine vratiti veći dio, sve ili čak i više od dobivenog iznosa.

Posljednje dvije kategorije umirovljenika s mirovinama od 800 do 840 eura bit će čak i u minusu. Mirovinski analitičar Željko Šemper ističe da se porez ‘udara’ na svaku mirovinu iznad prosjeka. Također, napominje da bi cenzus za isplatu pomoći trebao ujedno biti i iznos neoporezive mirovine.

Da je premijer Andrej Plenković na mostu umirovljenicima dao, a onda ministar financija Marko Primorac uzeo, posljednjih dana upozoravaju mnogi. Riječ je, naravno, o još jednom dodatku koji stiže u listopadu, ali i sve većem porezu na mirovine. Naime, umirovljenici s mirovinama od 650 do 840 eura ostvaruju pravo na 60 eura dodatka, no mnogi će od njih državi do kraja godine u preostala tri mjeseca kroz porez na mirovinu dati više nego što će dobiti. Gotovo pola milijuna umirovljenika plaća porez na mirovinu, a državni proračun napunili su za 15 milijuna eura samo u rujnu, piše Mirovina.hr.

Dodatak će državi vratiti kroz porez na mirovinu

“Nakon prevrućeg ljeta stiže nam kalendarska jesen, a s njome i povećanje cijena plina i struje od 10 posto. Umirovljenici su već u panici od hladne zime, ali nema zime, tu je vaš ‘Baja’. Premijer odmah daje dodatak, već deveti po redu! Stari cenzusi, poznati iznosi dodatka. Na jednoj TV gledamo oduševljenje starijih gospođa koje baš silaze s Dolca s punim cekerima. Ali, da baš ne bude sve sjajno i bajno, tu je i drugi ‘Baja’, Primorac koji je smislio kako od tog dodatka malo puniti i državni proračun, jer tamo fali 1,6 milijardi eura. Da, malo su se dečki zaigrali uoči izbora, pa povećali plaće državnim i javnim službenicima za 32 posto. Nakon izborne euforije i sebe su nagradili s 83 posto, za veliku (ne)odgovornost upravljanja državom”, komentira za Mirovina.hr mirovinski analitičar Željko Šemper.

Porezni odbitak trenutno iznosi 560 eura, a pomoć se daje umirovljenicima s mirovinama do 840 eura. Tako onima koji imaju od 760 do 840 eura neće do kraja godine ostati ništa od 60 eura dodatka, jer će to državi vratiti kroz porez, a posljednje dvije kategorije bit će u minusu.

Porez na mirovine plaćaju svi koji su iznad prosjeka

“Ministre Primorac, vidite li kakve gluposti radite? Od 1. siječnja 2025. najavili ste ‘veliko’ povećanje osobnog odbitka s 560 na 600 eura, što je jedno veliko ništa, odnosno dobitak je to za umirovljenike od svega četiri eura. Nakon ovog usklađivanja od 7,46 posto, koje je u stvarnosti 7,42 posto, prosječna mirovina je 571,46 eura, a osobni odbitak 560 eura. Dakle, na svaku mirovinu koja je iznad prosjeka udarate porez! Ima li to još koja država EU ili ćete to prijaviti kao osobni izum”, nastavlja mirovinski analitičar.

Po visini mirovina i udjelu u plaći, pa i po udjelu mirovina u BDP-u (9,5%) smo s Bugarskom na samom dnu članica EU. Zbog čega Hrvatska uopće još udara i porez na takve preniske mirovine, pita Šemper.

“Pa umirovljenici su se u radnom vijeku naplaćali poreza, doprinosa i samodoprinosa. Jadna smo država kad nam čak 760.000 ili 62 posto umirovljenika mora dobiti pomoć. Bio bi minimum da je taj cenzus od 840 eura i osobni odbitak? Ministre, kažete ‘Ambicija Vlade je povećati pravednost poreznog sustava’. Zašto trošak liječenja kod privatnih liječnika zbog predugih lista čekanja, uplate za treći mirovinski stup dobrovoljne štednje ili životna osiguranja nisu porezna olakšica, kad su to bili do 2009., u vrijeme velike krize”, zaključuje Željko Šemper.

