Podravka dobila sva odobrenja za preuzimanje poljoprivrednog segmenta Fortenove

Podravka je u petak izvijestila da je njezina tvrtka Podravka Agri zaprimila rješenje slovenske Javne agencije za tržišno natjecanje, posljednje u nizu, čime su ishođena sva potrebna regulatorna odobrenja za preuzimanje poljoprivrednog segmenta Fortenova grupe.

Zaključenje transakcije planira se provesti do 31. siječnja, naveli su iz Podravke.

Poljoprivredni segment Fortenova grupe čine tvrtke Belje plus, PIK Vinkovci plus, Vupik plus, Energija Gradec, Belje Agro-Vet plus i Felix plus.

Iz Podravke podsjećaju kako je Podravka Agri u prethodnom razdoblju zaprimila sva pozitivna rješenja nadležnih tijela tržišnog natjecanja Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore i Srbije.

“Odobrenja nadležnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja omogućavaju da u sljedećim danima Podravka i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) putem tvrtke Podravka Agri (u kojem će Podravka d.d. imati 84,99 posto vlasničkog udjela, a EBRD 15,01 posto), te Fortenova grupa poduzmu sve potrebne korake za zaključenje transakcije koja se planira provesti najkasnije do 31. siječnja ove godine”, istaknuli su iz Podravke.

Podsjetimo, Podravka Agri i Fortenova grupa u srpnju prošle godine su potpisale kupoprodajni ugovor o preuzimanju poljoprivrednog segmenta Fortenova grupe, ukupne vrijednosti 333 milijuna eura.

Preuzimanje poljoprivrednog segmenta Fortenova grupe značajan je strateški iskorak za Podravku, u kojoj će po finalizaciji te transakcije poljoprivredna proizvodnja biti treći stup poslovanja, uz prehrambenu i farmaceutsku industriju. Upravo zato osnovano je društvo Podravka Agri koje će upravljati novostečenim poljoprivrednim segmentom, a unutar kojeg će preuzete kompanije nastaviti poslovati kao samostalna društva.

