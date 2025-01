Krenuo bojkot trgovina: Ministrica Vučković rekla tko je kriv zbog podivljalih cijena

Krapinsko-zagorski župan SDP-ov Željko Kolar, izjavio je kako podržava bojkot trgovina, trgovačkih lanaca i benzinskih postaja u Hrvatskoj, ali je istaknuo i da je inflacija odgovornost Vlade te da ju Vlada ne može prebaciti na trgovce.

"Danas ne idem u trgovinu i dajem podršku kupcima, da se skrene pozornost na nerealno visoke cijene proizvode u Republici Hrvatskoj. Je li taj bojkot usmjeren prema onima koji su najodgovorniji za to, nisam siguran", izjavio je Kolar.

Kazao je da u danu u kojem građani bojkotiraju trgovine, bojkotiraju i proizvođače istaknuvši da je njemu stalo do domaćih proizvođača i njihovih proizvoda, a ne do onoga što uvozimo. Istaknuo je da mu je stalo do domaćih proizvođača te da nema poseban osjećaj prema onome što uvozimo.

"Postavlja se pitanje može li proizvođač mlinaca ili tjestenine biti konkurentan prema proizvođaču tjestenine u Italiji kad je PDV na tjesteninu u Italiji dva posto, a u Hrvatskoj 25 posto. Tko onda uzima najveći dio kolača", upitao je Kolar.

Naglasio je i kako nije logično da se ministar gospodarstva Ante Šušnjar, umjesto da radi analizu tržišta i povlači konkretne mjere koje će dovesti do pada cijena proizvoda, hvali s time da neće ići danas u trgovinu.

"Možda je dobro da je na radnom mjestu, pa da radi sa svojim timom ljudi na tome da stvore sustav gdje će cijene proizvoda biti adekvatne našoj kupovnoj moći", rekao je Kolar.

Krapinsko-zagorski župan ustvrdio je da to danas, nažalost, nije tako poručivši: "U svakom slučaju, inflacija je prije svega odgovornost Vlade i ne može Vlada prebaciti odgovornost na trgovce."