Porez na ekstraprofit: “Šteta za hrvatski investicijski ugled je neizmjerna”

Izvor: Pixabay

Gostujući u N1 Newsroomu, predsjednik stranke političkog centra Fokus, Davor Nađi, komentirao je uvođenje poreza na ekstraprofit.

“Prihodi od poreza na ekstraprofit koji se planiraju iznose svega 0,5% proračuna. Dakle, zanemarivi su u odnosu na cijeli proračun, a šteta za hrvatski investicijski ugled u svijetu, ako još i postoji, je neizmjerna.”

“Sve je krenulo s idejom Europske komisije da se oporezuje samo energetske kompanije koje su ostvarile profit na divljanju cijena energenata. Hrvatska je maknula fokus s ovog sektora na sva poduzeća koja su bila uspješna, ne zahvaljujući krizama, nego unatoč tim krizama. Dakle, kao da im nije bilo dovoljno teško, uspjele su to uspješno prebroditi i sada ih se kažnjava. S druge strane, primjerice energetska kompanija INA koja je u polovičnom vlasništvu Mađara, s ovakvim paketom će platiti puno manje poreza nego da se ide po modelu koji predlaže Europska komisija ili recimo po modelu koji je Viktor Orban primijenio na mađarske energetske kompanije.

Postavlja se pitanje koja je stvarna namjera Vlade, da li je namjera napraviti ono što je Europska komisija predložila, ili je namjera Vlade pomaknuti taj porez sa INA-e da se INA-u što manje zahvati, a da se taj teret rasporedi na druga poduzeća, ni kriva ni dužna.”

Nađi izražava svoje protivljenje uvođenju zakona o ekstraprofitu: “Mi iz Fokusa uopće nismo za ovakvu vrstu poreza. Smatramo da je on, ne samo nepotreban, nego i štetan. To što ga premijer naziva solidarnim – pa solidarno je kad ja nekome dobrovoljno dam novac za nešto, ali kad meni netko prisilno uzme novac onda to nije solidarno.”

Zaključuje da generalno nije za uvođenje tog poreza, ali ako se već ide u tom smjeru predlaže: “Idemo napravit ono što radi cijela Europa, u smjeru u kojem je krenula Europska komisija sa nekim razumnim dodatnim porezom samo na energetski sektor”.

