Predlaže se povećanje plaća, iznos bi se nadomjestio porezom na rentu apartmana

Hrvatska udruga poslodavaca predlaže povećanje plaća kroz porezno rasterećenje na način da se neoporezivi dio plaće digne sa 533 eura na 663 eura te da se porezni razred od 20 posto smanji na 15, a da se 30 posto poreza na dohodak primjenjuje tek na plaće veće od 50.000 kuna. Iznos koji bi lokalna samouprava izgubila nadomijestili bi uvođenjem poreza od 10 posto na rentu apartmana. Gotovo isti način povećanja plaća predlaže i SDP.

Nema biznisa do iznajmljivanja apartmana, ali da bi plaće porasle i da bi plaža i cvrčak bile dostižnije svima trebalo bi porezno rasteretiti dohodak i uvesti veći namet na rentu u turizmu. Tako predlaže Hrvatska udruga poslodavaca, ali i SDP.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel kaže: “HUP bi morao doslovno promijeniti svoju politiku da svaki porast primanja radnika traže od države, u panici su što nemaju dovoljno radnika, a htjeli bi zadržati istu nisku cijenu rada, pa traže povlasticu od države ili traže radnike u Indiji i Nepalu”.

Zanimljivo je da su se na istoj liniji i HUP i SDP.

SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić: “U nekim vremenskim periodima to može biti isto jer je HUP-u u interesu zbog manjka radnika i velikog odljeva radnika, postoji jaz u potražnji za radnicima da se povećaju plaće jer se taj jaz može suzbiti tako da dižete plaće”.

Prema prijedlogu HUP-a plaća od 663 eura rasla bi za 41 euro, prosječna plaća od 1016 eura za 61 euro, ona od 1327 za 84 eura, a plaća od 2000 eura za 137 eura.

Novosel pak upozorava da bi lokalna samouprava skupljim komunalijama mogla poništiti korist od poreznog rasterećenja plaće: “Ako istovremeno lokalna smaouprava digne cijenu vode ili prireza, onda radnik neće dobiti ništa”, kaže Novosel.

I zato HUP kao kompenzacijsku mjeru, ali i SDP kroz porez na nekretnine i ostalu imovinu, predlaže porez od 10 posto na prihode od iznajmljivanja apartmana na moru umjesto simboličnog paušala od 40 eura po krevetu, odbnosno apartmanu. Ali postoji još jedan način koji dodatno zagovara SDP.

Hajdaš Dončić kaže: “Pritisak ili prijedlog i SDP-a i HUP-a nadam se da će uroditi plodom i da će se Vlada probuditi i predložiti novu fiskalnu politiku. Treba naći ili mjere kompenzacije ili redefiniranje teritorijalnog ustroja Hrvatske”.

Zbog birača u Dalmaciji, ali i svih onih koji bi upali u porezne škare zbog nekretnina HDZ-ova Vlada, barem dosad, nije se odlučila na takav porez. Odgovor ministra financija, unatoč upitu, jučer nismo dobili, ali ekonomski analitičar Damir Novotny smatra da je takav porez neizbježan: “To je pitanje financiranja lokalne samouprave koja mora pronaći i druge izvore financiranja, rješenje je porez na nekretnine koji je izvor prihoda lokalne samouprave svugdje u Europi, pa bi tako trebalo biti i u RH”.

I kolumnist Goran Vojković svjestan je najboljeg biznisa u Hrvata: “Činjenica je da se u Hrvatskoj porezno najviše isplati – pali teracu, diži kat, otvori dva apartmana…i tu je porez debelo manji u odnosu na bilo koju drugu djelatnost”.

Ipak Novotny smatra da porezno rasterećenje trebalo biti i veće: “Da bi se vidio stvarni iskorak moralo bi se prilagoditi neoporezivi dio u susjednim zemljama Sloveniji i Austriji, a to znači da bi neoporezivi dio bio veći od tisuću eura”.

HDZ-ova Vlada, koja je od 2016. nekoliko puta porezno rasteretila plaće, zasad nije dala do znanja da kani ići u još jedan krug, no do izbora je godinu dana pa se možda i to može očekivati.