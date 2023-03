Podijeli :

Grgo Jelavic/PIXSELL

Kolumnist portala Index Goran Vojković u N1 studiju uživo komentirao je aktualnu poreznu politiku Vladu, najavljeni novi paket pomoći, nadolazećim izborima i drugim aktualnim pitanjima.

Govoreći o plaćanjima niskih poreza za najam, Vojković je istaknuo da svaka zemlja svojom poreznom politikom neke stvari promovira, druge sankcionira.

“Hrvatska promovira najjednostavniji najam apartmana. Ako odete u Austriju, kod domaćina ćete vidjeti “Bed and breakfast” – krevet i ujutro dobijete domaći doručak, a onda idete planinariti, skijati i tako dalje. Kod nas ako idete napraviti “Bed and breakfast”, platit ćete toliko da vam se ne isplati. Mi promoviramo samo krevete, tu je porez iznimno nizak. Ako zamolite nekoga da vam čisti te sobe i idete ga platiti po ugovoru o djelu, onda ćete platiti na to 40-ak posto poreza od nekog bruta. Rumunjska je oslobodila IT poreza, Hrvatska je oslobodila najjednostavnije apartmane”, rekao je Vojković.

Debelo manji porezi

Smatra da je to politička odluka kako bi se napravio socijalni kanal gdje bi ljudi nešto zarađivali i bili zadovoljni na kraju sezone te glasali za određene stranke.

“Kako su u pitanju uglavnom primorske županije koje glasaju za vladajuće, onda oni ne žele mijenjati nešto po tom pitanju”, dodaje Vojković.

O HUP-ovoj ideji da se manje oporezuje rad, a da država to sebi nadoknadi većim oporezivanjem najma apartmana, Vojković kaže da je pitanje kako će to politički proći.

“Činjenica je da se porezno u Hrvatskoj najviše isplati dignuti kat i otvoriti dva apartmana. Tu je porez debelo manji u odnosu na bilo koju drugu djelatnost – da nekom postavljate pločice, radite neki intelektualni rad, da za nekog čistite, popravljate automobil ili bilo što drugo. Mi smo rekli da nam je ovo prioritet. Je li on dobar? Vjerojatno nije, ali stvar je rasprave kako posložiti strategiju Hrvatske koja je jedno u priči, drugo u stvarnosti”, navodi Vojković.

Nove mjere

Kaže da novi paket mjera vjerojatno neće biti toliko izdašan jer nema više toliko novca.

Kod ovih banaka možete uzeti kredit APN-a, objavljene kamatne stope

Kao zanimljiv podatak ističe medijan plaće Hrvata isplaćen u siječnju koji je iznosio 877 eura. To znači da polovica Hrvata ima plaću nižu od tog iznosa, a polovica iznad zbog čega je to najbolji pokazatelj kolike su plaće u Hrvatskoj doista.

“To je u EU jako niska plaća, pogotovo na naše troškove koji se približavaju onima u Uniji, to je vjerojatno razlog zašto gubimo stanovništvo”, rekao je Vojković pa dodao:

“U Hrvatskoj netko tko je mlad i nema riješeno stambeno pitanje, nema roditelje da mu pomažu, ne može u Zagrebu, Splitu ili Rijeci razmišljati o nekom kućenju i slično, osim ako nema puno veće prihode.”

Oporba treba ciljati neodlučne

Nedolazak dijela oporbenih zastupnika na glasanje o opozivu premijera smatra sramotom, a oporbu kritizira i jer ih nema među građanima na ulicama, s konkretnim programima koje im objašnjavaju. Umjesto toga, kaže Vojković, oni su fokusirani na pridobivanje HDZ-ovih birača, a trebali bi se fokusirati na oko 70 posto građana koji uopće ne izlaze na izbore.

“Predizborna je godina, a neke ozbiljne snage koja bi se posložila i krenula u osvajanje vlasti, mi sada nemamo”, kazao je Vojković.

Govoreći o skupini neodlučnih birača koji su drugi najjači bazen u Hrvatskoj, rekao je:

“To je taj bazen koje treba privući, a politika vrlo malo radi da ih privuče. HDZ tu ima najviše koristi.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Ove tri “loše” navike pokazatelji su visoke inteligencije VIDEO | Tata heroj u zadnji čas spasio dijete od pomahnitalog vozača Roditelji odgojitelji: Dolenec je potvrdila da je Grad lagao sudu