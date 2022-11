Podijeli:







Izvor: Pixabay

Prihodi trgovina na malo mješovitom robom u Hrvatskoj u 2021. godini premašili su 43 milijardi kuna, što je za 3,4 milijarde ili 8,4 posto više u odnosu na 2020., podaci su Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN).

AZTN je proveo istraživanje tržišta trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo. Njime je obuhvatio trgovine na malo mješovitom robom za 2021. na uzorku od 47 poduzetnika koji prema ostvarenim prihodima predstavljaju najznačajnije poduzetnike na tom tržištu.

U odnosu na prethodno istraživanje, provedeno 2020. godine, tri su trgovca na malo manje u uzorku – o Trgonom, Bure Trgovina i Metss.

Prodajna mjesta Trgonoma, kojem je odobrena predstečajna nagodba još 2015., preuzeo je u 2020. Mlin i pekare.

Bure Trgovina je nakon integriranja u sustav Studenca odnosno pripajanja u svibnju 2021. brisana iz sudskog registra 1. listopada 2021., a Metss je s danom 2. studenoga 2021. pripojen poduzetniku Trgovina Krk te je 14. prosinca 2021. brisan iz sudskog registra.

Iz AZTN-a napominju i kako je anketirani trgovac Intercommerce u svom očitovanju naveo kako za razliku od prethodnih godina nije bilježio prihod od trgovine na malo mješovitom robom, već isključivo prihod od trgovine na veliko mješovitom robom u jednom veleprodajnom objektu.

Po podacima AZTN-a, prihodi iz trgovine na malo svih svih trgovaca iz uzorka lani su iznosili 43,4 milijardi kuna. U 2021. bilježili su tako nominalan rast prihoda od 3,4 milijarde kuna u odnosu na prethodnu 2020., što predstavlja rast od 8,4 posto. U prethodnom istraživanju za 2020. rast je u odnosu na 2019. iznosio 306 milijuna kuna, odnosno 0,8 posto.

U 2021. zbirno se bilježi 4.825 prodajnih mjesta svih trgovaca iz uzorka AZTN-a, što je 118 prodajnih mjesta ili 2,5 posto više u odnosu na 2020. godinu.

Ukupna neto prodajna površina svih prodajnih mjesta anketiranih poduzetnika u 2021. iznosila je 1,5 milijuna četvortnih metara, što je za 68.500 četvortnih metara ili za 4,8 posto u odnosu na godinu prije.

Najveći trgovac Konzum plus

Najveći trgovac na malo mješovitom robom u 2021. godini bio je Konzum plus, s tržišnim udjelom od 20-30 posto, što je neznatni pad u odnosu na 2020. godinu. U 2021. godini Konzum plus je imao 620 prodajnih mjesta (608 u prethodnoj 2020.), navode iz AZTN-a te dodaju kako nakon dužeg razdoblja Konzum plus bilježi jedno preuzimanje u listopadu 2021., a riječ je o poduzetniku Miracolo, s 13 prodajnih mjesta manjeg formata u Istarskoj županiji.

Nadalje, bilježi se nastavak trenda rasta prihoda od trgovine na malo mješovitom robom članica Schwarz Grupe. Lidl u 2021. bilježi rast prihoda, a tržišni udio mu je 10-20 posto. Druga članica Schwarz grupe, Kaufland, također bilježi rast prihoda uz tržišni udio u od 5-10 posto. Zbirno, obje članice Schwarz grupe u 2021. bilježe stabilan tržišni udio od 20-30 posto.

Uz Lidl, tržišni udio od 10-20 posto imaju Plodine, dok uz Kaufland, tržišni udjel od 5 do 10 posto imaju Spar, Tommy i Studenac.

U 2021. ukupno 38 poduzetnika imalo je rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom u odnosu na prethodnu 2020. (kada ih je bilo 30), dok devet trgovca na malo bilježi negativan trend, odnosno pad prihoda (u prošlogodišnjem istraživanju za 2020. bilo ih je ukupno 21), pokazalo je istraživanje.

Supermarketi i dalje dominantan tip prodajnog mjesta

Rezultati istraživanja pokazali su da je najveći nominalni rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom u 2021. u odnosu na 2020. ostvaren u supermarketima, i to za 2,2 milijarde kuna ili 11 posto. Najmanji rast prihoda bilježe male prodavaonice kao tip prodajnog mjesta – nešto manje od jedan posto.

Rezultati istraživanja su pokazali i da online prodaja mješovite robe još uvijek nije značajna u ukupnoj strukturi prihoda u trgovini na malo mješovitom robom promatrano po pojedinom trgovcu na malo. U strukturi prihoda u trgovini na malo mješovitom robom najveći i pretežiti iznos online prodaje u 2021. odnosi se na Konzum plus.

Program vjernosti (lojalnosti) primjenjuje 16 trgovaca. Dva su trgovca više koja su počeli primjenjivati program vjernosti i to Lidl i Tommy (krajem 2021. godine). Najveći broj članova u pojedinom programu vjernosti u 2021. bilježe Konzum plus te Kaufland.

Trgovačke marže – novo područje istraživanja

Istraživanje za 2021. AZTN je dodatno proširio na novo područje – riječ je o maržama trgovaca po pojedinim kategorijama roba.

Odabrano je osam kategorija roba – meso i mesne prerađevine, meso peradi i jaja, pekarski proizvodi (kruh, peciva), mlijeko i mliječni proizvodi, svježe voće i povrće, bezalkoholna pića i vode, konditorski proizvodi (keksi, čokolade, bomboni i dr.) i osnovni prehrambeni proizvodi (brašno, šećer, riža, rezanci, jestiva ulja i dr.

Rezultati istraživanja pokazuju kako su prosječne marže za prehrambene proizvode u 2021. i u razdoblju svibanj/lipanj 2022. najviše u kategoriji pekarski proizvodi i konditorski proizvodi, a relativno su visoke i u kategoriji svježeg voća i povrća te osnovnih prehrambenih proizvoda (brašno, šećer, riža, rezanci, jestiva ulja i dr.).

Od osam promatranih kategorija roba, u tri kategorije bilježi se smanjenje prosječne marže (meso peradi i jaja, mlijeko i mliječni proizvodi, svježe voće i povrće) u svibnju/lipnju 2022. u odnosu na 2021., dok se u pet promatranih kategorija roba bilježi povećanje prosječne marže.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.