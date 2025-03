Ekonomistica Pribičević: Europa mora odlučiti je li njezin brak s Amerikom gotov

Podijeli :

Ekonomistica Vedrana Pribičević u Studiju uživo N1 televizije razgovarala je s Ivanom Hrstićem o Trumpovom rezanju administracije u SAD-u, najavom uvođenja carina Europskoj uniji, ekonomskoj budućnosti EU-a i bojkotu trgovina u Hrvatskoj.

Vedrana Pribičević ustvrdila je da se ono što radi američki predsjednik Donald Trump uz pomoć Elona Muska pokazuje promašenim.

“Imate DOGE (Ured za efikasnost američke vlade) koji bi trebao čistiti američku administraciju, ali svatko tko radi u javnom sektoru zna da ne možete nekoga otpustiti mailom. To ne može tako čak ni u privatnom sektoru”, kazala je.

“Musku pada popularnost”

Takvu politiku ne smatra dobrom pogotovo stoga što se ljudi, poput Muska, koji nisu izabrani na izborima, petljaju u vlast.

“Kakva on ima prava u pravnom smislu otpuštati ljude? To ne ide onako kako su obećali i mislim da Musku pada popularnost. S druge strane imate Trumpovu politiku carina koja je čudna mješavina između neomerkantilizma – pokreta koji vjeruje da možete riješiti trgovački deficit tako da povećate carine – i ekonomike ponude. Velika većina ekomomista misli da to nije moguće napraviti”, rekla je Pribičević.

Problem je, smatra također, što je Donald Trump došao na vlast u trenutku kada je američka ekonomija u ovisnosti o dosad pređenom putu.

“Dugo su išli istim putem deindustrijalizacije. Glavni problem je što to izdubljuje srednju klasu pa imate radnike koji se osjećaju demarginalizirano. To je razlog zašto su birali Trumpa a ne Kamalu Harris. Ali i da je ona pobijedila, Amerika bi se susrela s istim problemima.”

Je li SAD još uvijek stabilan partner Europi?

Pribičević kaže da bi bilo iznenađenje ako bi Trump carinama uspio smanjiti deficit. Prijetnje carinama su, kaže, učinkovite čak i kada se ne koncu ne ostvare, jer onaj kojemu se prjeti lako može izračunati kolika bi bila šteta od njih.

Dođe li uskoro do raspleta sukoba u Ukrajini i barem djelomičnog ukidanja sankcija Rusiji, cijene energenata mogle bi doći na one razine koje odgovaraju Rusiji, a u tom slučaju bi američki izvori energije postali skuplji za Europu.

“Europa sada dobrim dijelom ovisi o ukapljenom plinu i treba se zapitati za koga sada želi ženiti. Amerika je odvijek bila stabilan partner, no treba se zapitati je li još uvijek tako. I treba se zapitati kako da svoju ekonomiju učini energetski manje ovisnom. To ne mogu biti samo obnovljivi izvori energije, nego i nuklearna energija”, kazala je Pribićević.

“Možda inflacija od 4 posto bude novonormalno”

U konačnici, smatra ona, Europska unija će morati odlučiti je li njezin brak s Amerikom gotov, je li pax Americana gotov i je li spremna na vlastitu suverenističku politku.

U slučaju okončanja rata u Ukrajini, problem Rusije će, smatra ona, biti u tome što se jednom pokrenuta ratna ekonomija ne može lako zaustaviti i iz toga je teško izaći.

A kako bi se mir u Ukrajini mogao odraziti na Europu i na Hrvatsku?

“Rast vojnih proračuna s jedne strane, a s druge daljnja deglobalizacija imat će učinak na povećanje stope inflacije. Možda će novonormalno biti 4 posto umjesto 2 posto. To su sve realni rizici koji će se materijalizirati ovisno o tome kakav deal bude postignut u Ukrajini. EU treba početi razmišljati da bude energetski neovisna na koje god načine može. Pokazalo se da obnovljivi izvori energije nisu dovoljni”, rekla je Pribičević.

“Bojkot je dobar, stavlja cijene u fokus”

Na koncu se osvrnula i na bojkot trgovina u Hrvatskoj.

“Mislim da je dobro da je bojkot tu jer stavlja cijene i inflaciju u fokus javnosti pa tjera Vladu da reagira. Ključ svega je da cijene budu dostupne online i da budu tranasprentne. To će smanjiti disperziju cijena”, istaknula je.

