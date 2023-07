Proteklog vikenda naplaćeno 7,34 milijuna eura cestarina

Podijeli :

Boris Scitar/PIXSELL

Tijekom proteklog vikenda, od 28. do 30. srpnja, na autocestama kojima gospodare Hrvatske autoceste (HAC) zabilježen je promet 1.041.511 vozila i naplaćena cestarina od 7,34 milijuna eura bez PDV-a, priopćio je HAC u ponedjeljak.

U usporedivom vikendu prošle godine zabilježen je promet 982.723 vozila i naplaćena je cestarina od 7,12 milijuna eura bez PDV-a.

To znači da je ovogodišnji broj vozila veći za šest posto, dok je iznos naplaćene cestarine veći za tri posto u odnosu na usporedivi vikend prošle godine.

To je gostujući na N1 televiziji potvrdio i Ivan Ribičić, direktor sektora za naplatu cestarine kaže da je situacija više nego dobra, dapače, odlična.

“S današnjim danom do 18 sati 7000 vozila više je prošlo na nivou mjeseca, to je 500 tisuća vozila, a na nivou godine, do današnjeg dana više od 4 milijuna vozila. To je u godišnjem prihodu više od 20 milijuna eura prihoda više nego prošle godine u isto vrijeme”, kaže Ribičić.

