Direktor sektora za naplatu cestarine: Hrvatska je hit kao i prošle godine

Na auto-cesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, vozi se usporeno u isprekidanim kolonama uz povremene zastoje u zonama odmorišta i naplatnih postaja između odmorišta Dobra i naplatne postaje Lučko, u smjeru Zagreba, a od NP Lučko do čvora Jastrebarsko, te između čvorova Novigrad i Bosiljevo II u smjeru mora. Gužve su oba smjera.

Ivan Ribičić, direktor sektora za naplatu cestarine kaže da je situacija više nego dobra, dapače, odlična.

“S današnjim danom do 18 sati 7000 vozila više je prošlo na nivou mjeseca, to je 500 tisuća vozila, a na nivou godine, do današnjeg dana više od 4 milijuna vozila. To je u godišnjem prihodu više od 20 milijuna eura prihoda više nego prošle godine u isto vrijeme”, kaže Ribičić.

Dodaje da što se tiče cestarskog sektora da možemo biti više nego zadovoljni, ali i da od kolega iz turističkog sektora čuje zadovoljavajuće vijesti i da popunjenost ide. “Hrvatska je hit kao i prošle godine što je jako lijepo”, kaže Ribičić.

Također rekao je da ovaj vikend nije bilo prometnih nesreća. To pridaje velikoj gustoći prometa. “Dolazilo je do velikih suženja i moralo se stajati. Preporuka je vozačima da prate prometnu signalizaciju. Ako vidite da u tunelu piše 100 km/h, zaista vozite tom brzinom, nemojte usporavati, jer u tunelu su sigurnosni elementi i kad je manja brzina zaustavlja se cijeli promet i stvaraju se veće gužve”, rekao je Ribičić.

Kad govorimo o dobu dana kada krenuti na put više nema pravila. Ribičića smo upitali za preporuku koje je vrijeme najbolje za krenuti na put.

“Najbolje je pratiti stranice HAK-a i HAC-a na kojima se informacije minutne. Ali, ponedjeljak je postao dan kad je promet veći nego je to subotom, tako da pravila nema”, kaže Ribičić.

Rekao je da su Hrvatske autocesete putnicima stoje na raspolaganju i da vozači ako trebaju pomoć i vide vozilo autocesta da od njih mogu zatražiti pomoć.

“Ova iduća dva tjedna su ključna i nadam se da će ovakav promet ostati i do kraja osmog mjeseca i nadam se da ćemo imati lijepo vrijeme i podsezoni”, zaključio je Ribičić.

