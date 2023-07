Ekipa N1 provjerila je kako ide obnova na Baniji: U Sisku je završena jedna kuća

Podijeli :

Ekipa N1 na Banovini je provjerila kako ide obnova - lokalni čelnici se slažu da puno brže ide obnova javnih zgrada, radne snage nedostaje, a mnogi ljudi koji još žive u kontejnerima ne znaju na čemu su.

Ovo je jedno kontejnersko naselje na Banovini, u Sisku. Dosad su četiri zatvorena, a od 6 200 ljudi koliko je živjelo u tim limenim kućicama što u naseljima, što uz razrušene kuće – preseljeno ih je 830.

Do listopada bi svi trebali dobiti čvrsti smještaj – za to su ministrovo obećanje svi čuli, no mnogi još ne znaju koje je njihovo rjšenje. Niti žele daleko od svog grada.

19 konstrukcijski obnovljenih kuća i 39 zamjenskih – rezultat je organizirane obnove privatnih domova. Gradi se još njih oko 150, poput ove obitelji Šimunić u Sisku. Znaju, kažu, da su rijetki sretnici jer bi u listopadu njihova kuća trebala biti gotova.

“Teško nam je bilo povjerovat, jer ljudi govore nikad to ništa neće biti gotovo, tako da smo ipak zadovoljni, sretni smo”, kaže Alen Šimunić.

“Nešto se kreće, ali nedovoljno brzo”

U Sisačko moslavačkoj županiji gradi se još i 20 zamjenskih višestambenih zgrada sa 300-tinjak stanova – najviše ih je u Petrinji. I dok će tamo u rujnu biti gotove – , u Sisku još, kažu, nije počela gradnja niti jedne pa u u tom gradu najnezadovoljniji.

“Na našem području, u Sisku je koliko mi znamo jedna jedina završena kuća, obitelj Kucko, čak ih osobno i poznajem, u ovom trenutku ima još nekoliko otvorenih gradilišta pa da se nadam da će biti dovršene 2 ili tri pa da onda za ovu godinu možemo reći da nam je obnova porasla za 100 posto!”, kaže zamjenik gradonačelnice Grada Siska Marko Krička.

Povećan broj obrađenih zahtjeva, ubrzan nevidljivi posao koji je potreban prije gradnje, relativno dobra nekonstrukcijska obnova i potrošen fond solidarnosti pomaci su s kojima će se pohvaliti Vlada , no i u Petrinji znaju da je to slaba utjeha onima koji već dugo nisu u svojim domovima.

Gradonačelnica Petrinje, Magdalena Komes kaže da joj je jasno da građani nisu potpuno zadovoljni.

“Pokrenulo se dosta toga, promijenili su se propisi, sve se to ubrzalo, prema mojim informacijama mnogo je interesa i za samoobnovu ali evo s vremenom ocekujemo ubrzanje, naravno da je djelomično postupak usporen i zbog endostatka radne snage”, kaže petrinjska gradonačelnica.

Nešto se kreće, kažu u Glini, ali ne dovoljno brzo.

Branka Bakšić Mitić, zamjenica glinskog gradonačelnika priznaje da ima dosta gradilišta i da se radi.

“To moram priznati, ali problem je veliki nedostatak građevinskih radnika. Oni dođu, stave temelj pa ih nema dva mjeseca. Ili zazidaju pa ne pokrivaju mjesec dana. Velik je problem u građevinskom sektoru, međutim jako puna kuća ima koje još nisu srušene, gdje je bio samo prvi pregled, još nisu izašli ni u drugi pregled i ljudi uopće ne znaju na čemu su”, kaže Bakšić Mitić.

Čelnici sva tri grada se slažu. Obnova javnih zgrada ide bolje od privatnih.

Javne su zgrade financirane europskim novcem što prate rokovi – pa je i većina radne snage angažirana na tim projektima. Pa domovi sada između ostalog, čekaju njihov kraj kako bi se oslobodila radna snaga.

