Cijena kave trenutno ruši rekorde, a bit će još gore

Cijene zrna kave dosegnule su najvišu razinu u gotovo pola stoljeća, ponajprije zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i problema u opskrbi. Ovaj porast znači da će kava u svim oblicima — od napitaka od arabice do instant kave na bazi robuste — gotovo sigurno postati skuplja za potrošače.

U srijedu je globalna referentna cijena za arabicu porasla za 4,6 posto na 3,2305 američkih dolara po funti, što je najviša razina od 1977. godine, piše Business Insider, a prenosi tportal. Od početka godine terminski ugovori za arabicu skočili su više od 70 posto.

Istodobno je referentna cijena za robustu — jeftiniju alternativu arabici — porasla za 6,9 posto, dosegnuvši 5533 dolara po toni. Cijene robuste ove su godine narasle za 80 posto. Najveći svjetski proizvođač kave, Nestlé, prošlog tjedna najavio je povećanje cijena kako bi ublažio rastuće troškove za sirovine.

Kava je već poskupila proteklih godina

Ljubitelji kave već osjete ove promjene: podaci američkog Zavoda za statistiku rada pokazuju da su joj maloprodajne cijene znatno porasle između srpnja 2021. i veljače 2023., a trenutačno se i dalje drže na visokim razinama.

“Povećanje cijena kave sigurno otežava situaciju američkim potrošačima”, izjavio je Jason Miller, profesor upravljanja opskrbnim lancima na Sveučilištu Michigan State. Cijene su ove godine porasle zbog nekoliko faktora, uključujući ekstremne vremenske uvjete u Brazilu, najvećem svjetskom proizvođaču kave.

Brazil, koji proizvodi gotovo polovicu ukupne količine zrna arabice na svijetu, suočen je s ozbiljnim problemima. Poljoprivrednici su oklijevali prodavati zalihe, čekajući još veće cijene nakon što su već prodali oko 70 posto trenutnog uroda, prenosi Reuters.

Raste i cijena jeftinije robuste

Najgora suša u 70 godina pogodila je Brazil u kolovozu i rujnu, što je izazvalo zabrinutost za sljedeću žetvu. Iako je obilna kiša kasnije pomogla drveću da procvjeta, stručnjaci su zabrinuti hoće li se cvjetovi pravilno razviti u plodove koji sadrže zrna kave.

“Trenutna nesigurnost oko brazilske proizvodnje izaziva značajnu zabrinutost za opskrbu u nadolazećoj tržišnoj godini, a koja počinje u srpnju”, napisao je Guilherme Morya, viši analitičar u Rabobanku.

Dok neki potrošači prelaze na jeftiniju robustu, cijene te vrste kave također rastu. U Vijetnamu, najvećem proizvođaču robuste, obilne kiše nakon ranijih suša otežale su situaciju. Trenutna žetva odvija se nakon tri godine deficita u opskrbi.

Lokalni izvještaji navode da i vijetnamski uzgajivači traže više cijene, slijedeći primjer brazilskih kolega. Slični problemi prisutni su i u drugim velikim proizvođačima, poput Kolumbije i Hondurasa, koji se također bore s ekstremnim vremenskim uvjetima.

Rastuća globalna potražnja i moguće carine u SAD-u

Globalna potražnja za kavom pogoršava situaciju. Stručnjaci za lanac opskrbe ističu da sve veći broj ljubitelja kave, osobito onih koji preferiraju kvalitetnije napitke od arabice, povećava pritisak na ograničene zalihe, prenosi tportal.

“Rast potražnje za otmjenijim napicima od arabice, u kombinaciji s dugim periodom potrebnim za uzgoj novih biljaka, izaziva probleme u opskrbi”, izjavio je Christopher Tang, profesor na UCLA.

Dodatni pritisak mogao bi doći iz SAD-a. Tijekom kampanje je novoizabrani predsjednik Donald Trump najavio mogućnost univerzalnih carina na robu iz inozemstva. Iako su trenutačni planovi usmjereni na Kanadu, Meksiko i Kinu, proširenje carina na zemlje poput Brazila, Kolumbije i Vijetnama značajno bi povećalo cijene uvozne robe, uključujući kavu. Prema procjenama think tanka Third Way, potencijalne carine mogle bi povećati cijenu funte kave za 0,23 dolara.

Europske zalihe i logistički problemi u Brazilu

Opskrba kavom nije samo problem za SAD. Europske zemlje također gomilaju zalihe uoči novih pravila Europske unije, a koja zahtijevaju dokaz da uvozna roba nije uzgojena na iskrčenoj zemlji. Iako je provedba zakona odgođena za godinu dana, ovaj je propis već povećao uvoz kave u Uniju.

Situaciju otežavaju i logistički problemi u Brazilu. Do listopada je 1,7 milijuna vreća kave od 60 kilograma zapelo u brazilskim lukama zbog nedostatka infrastrukture za obradu tereta, izvijestila je brazilska grupa izvoznika Cecafé.

Špekulanti povećavaju tržišnu volatilnost

Uz sve ove čimbenike, nekomercijalni špekulanti, poput investicijskih fondova, povećavaju volatilnost na tom tržištu. Švicarska tvrtka Sucafina primijetila je da fondovi ‘iskorištavaju zamah’, prodajući pri padu cijena i kupujući pri rastu, prenosi tportal.

“Pržionice, koje često posluju po principu ‘iz ruke u usta’ zbog visokih troškova financiranja, teško se nose s trenutnom nestabilnošću tržišta”, zaključila je tvrtka.

