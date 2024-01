Šef HUP-a: Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja bi ove godine mogla imati rast, ali postoje izazovi…

Podijeli :

Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) i predsjednik Uprave Plive, Mihael Furjan, gostovao je u N1 studiju gdje je s Igorom Bobićem razgovarao o glavnim ekonomskim pitanjima.

“Vjerojatno će doći do porasta plaća, međutim…”

Na temu očekivanja o rastu plaća u javnom sektoru, iznio je sljedeće tvrdnje: “Poslodavci su prisiljeni. Tržište tjera poslodavce da rade korekcije plaća kako bi imali motivirane zaposlenike i dovoljno zaposlenika. Naravno da će doći do korekcije plaća, a ona bi trebala pratiti rast produktivnosti. Poslodavci često nisu u mogućnosti dizati cijene jer vas jednostavno konkurenecija tjera da imate prihvatljiviju cijenu, što dovodi do toga da često poslodavci moraju dizati plaće na račun dobiti.”

Stopa inflacije u prosincu najniža u više od dvije godine

Dodao je kako su prošle godine plaće realno rasle više nego inflacija, za razliku od 2022. godine, kada je inflacija premašila rast plaća: “Sad smo negdje na nivou od početka 2022. godine. Doći će vjerojatno do porasta plaća, međutim moramo biti svjesni da taj rast plaća ima određeni utjecaj na samu inflaciju.”

Najveći dobitnik inflacije – država

“Ako gledamo proračun, ogroman je porast plaća i vidimo da je najveći dobitnik inflacije bila država, kroz puno veće porezne prihode. Vidjeli smo da su prihodi od PDV-a rasli više od 30%, a država je u zadnje dvije godine kreirala jako puno porasta u poreznim prihodima i na kraju dana, bilo bi dobro da država razmišlja da treba i štediti i da trebamo naći način kako biti konkurentni. Puno je izazova”, tvrdi.

Nova porezna pravila: Nekima će odmah rasti plaća, a promjene stižu i kod plaćanja kave

“Imamo sreću da nam potrošnja građana raste, Hrvatska će možda biti jedna od rijetkih zemalja koja bi mogla imati rast u ovoj godini, ali imamo puno izazova”, dodao je.

Naglašava da je velik dio naših izvoznih tržišta pred recesijom, ili već sada u tehničkoj recesiji, ističući podatak da od trećeg kvartala prošle godine imamo pad u izvozu.

“Trebamo smanjiti porezno opterećenje i namete…”

Do kraja ožujka trebale bi završiti Vladine mjere. O pitanju daljnje primjene mjera, kazao je sljedeće: “Ja sam uvijek radije za to da se smanje porezi i nameti i da onda poduzeća i građani donose vlastite odluke oko toga u što žele investirati i što kupovati. Bolje je nego opcija da imamo jako velike transfere. Trebamo smanjiti porezno opterećenje i namete.”

Hoće li neradne nedjelje dokrajčiti male trgovce i obrtnike? Koliko će kome rasti plaće? Spremačicama povećanje od 170, medicinskim sestrama 70 eura

“Mi želimo da ima više gradova koji prepoznaju važnost poslovnog sektora, poslodavaca i poduzetnika. Ja sam uvjeren da su i građani tamo puno sretniji. Vidimo da su tamo porezne stope na dohodak niže i to je zapravo win-win strategija. Ne bavimo se politikom, bitnija nam je makroekonomska stabilnost i to da imamo što manje monopola i što konkurentnija hrvatska poduzeća”, istaknuo je Furjan.

“Cijelo vrijeme smo podržavali porezno rasterećenje rada i krivo nam je što se to nije prepoznavalo. Vidimo da je kritično pitanje imati dobrog radnika i dovoljno radne snage. Nismo predlagali smanjenje poreza na dobit, već doista smanjenje poreza na rad. To predlažemo već nekoliko godina i to je dobar put, da građani imaju što veći raspoloživi dohodak”, dodao je.

“Građani smatraju da trgovine ne trebaju raditi nedjeljom, a isti onda idu u dućan…”

Osvrnuo se i na problematiku rada nedjeljom: “Za poslodavce je rad nedjeljom skup, a način na koji je zakon donesen, da se regulira rad samo u trgovini, je diskriminatoran. Svjesni smo da većina građana zapravo smatra da trgovine ne trebaju raditi nedjeljom, ali ti isti građani idu nedjeljom u dućan. Građani bi sami trebali manje ići u trgovinu nedjeljom i onda bi se to reguliralo samo od sebe. Mislim da smo dovoljno zrelo društvo da nađemo rješenja koja mogu biti dobra za sve.”

