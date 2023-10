Šef sindikata Preporod o pregovorima s Vladom: “Ministri su ostavili vrata odškrinuta…”

Podijeli :

N1

Predstavnici sindikata javnih službi održali su drugi krug pregovora s Vladom o izmjenama i dopunama Temeljnog kolektivnog ugovora (TKU). Vlada i sindikati javnih službi nisu se ni na ovom sastanku uspjeli dogovoriti o povećanju plaća. Kako su nakon sastanka izjavili predstavnici Vlade i sindikata, neki uvjeti sindikata su prihvaćeni, ali se i dalje nastavljaju pregovori o ostalim uvjetima.

Ministar Marin Piletić kaže da je današnja ponuda teška 62 milijuna eura. Upitan zašto je sindikatima neprihvatljiva, Željko Stipić iz Sindikata Preporod odgovorio je: “Nama je Vlada prezentirala neke podatke i za plaće u javnim službama, što je 184.500 radnika. Oni su predvidjeli nekih 500 milijuna eura više. Odmah na to se nadovezuju i državne službe gdje je predviđeno 350 milijuna eura. Tu u oči upada jedna diskrepanca: prva je ta da državnih službenika ima sve skupa 70-ak tisuća, a razlika je od samo 150 milijuna eura, što znači da u cijeloj ovoj eskapadi koja se najavljuje, ipak će proći bolje državne službe. Možda je to utemeljeno na tome da one sada stoje lošije.”

Vlada i sindikati javnih službi bez dogovora

Ponuda je Vlade, barem prema onome što ministar Piletić govori, 14% od veljače najkasnije. Sindikati traže 15%.

“Pogledajte kakva je izjava bila nakon prvog sastanka kada je naš zahtjev za 15% povećanjem bio proglašen nerealnim. Znali smo mi da je to vrlo realno. Ono što je ovdje ključno i oko čega trenutno ne postoji suglasje je to da mi smatramo da bi veći dio tih 15% trebao biti kroz osnovicu. U Vladi smatraju da je 3% maksimum koliko su oni spremni povećati osnovicu”, objašnjava Stipić.

Smatra da bi s povišicom osnovice od 3% zaostajali od 1 do 1.5% za inflacijom koja je službeno priznata u RH.

Navodi i da je uvijek sigurnije ugovarati kroz osnovicu: “Sindikat je ugovorna strana i ugovora nema bez sindikata. Koeficijenti su nešto drugo. Oni su autonomna odluka Vlade RH. Oni sad govore da će sve to biti u suradnji sa sindikatima, međutim mi ne znamo koja će to biti Vlada. Ono što nas još više brine je to što će se sljedeće godine događati? Hoće li i u kojoj mjeri će se ekonomske okolnosti poremetiti? Mi na neki način riskiramo inflaciju zato što nitko još u ovoj zemlji ne zna kolika će ona biti. Mi smo ju anticipirali u našem zahtjevu, u Vladi su shvatili da su zahtjevi sindikata vrlo realni”, kazao je.

Dodaje i kako sindikati traže jamstva: “U Vladi su dosta suzdržano odgovorili na taj dio naših zahtjeva. Mi tražimo da ako bi se dogodio nekakav poremećaj i kada bi došli u pitanje naši koeficijenti, da se automatski sve prebacuje na osnovicu. Tu nije bilo pozitivnog odgovora od strane Vlade, međutim to bi bio dobar zaštitni mehanizam za sindikate.”

Još nešto što Stipić smatra spornim je niz zahtjeva vezanih uz materijalna prava. Ističe kako je Vlada izašla u susret po pitanju regresa i božićnice, no na zahtjev da uskrsnica bude u razini božićnice, odgovorili su da to nije moguće te da ona može iznositi maksimalno 70 eura.

N1 komentar: Sindikati love zadnji vlak

Upitan koji su daljnji koraci u pregovorima s Vladom, Stipić odgovara: “Ja vjerujem da će sindikati prije trećeg kruga pregovora imati ozbiljan sastanak. Ministri su ostavili vrata odškrinuta i vidjet će ima li još prostora, ponajviše za povećanje božićnice i za priču oko osnovice. 20. je zakazan novi sastanak, što mi se i nije previše svidjelo. Bojim se da se opet ne dovedemo u situaciju gdje moramo ganjati rok. Bila bi katastrofa da nakon što smo izgubili deveti mjesec na osnovici, izgubimo i deseti na istu temu.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.