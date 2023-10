Vlada i sindikati javnih službi bez dogovora

Predstavnici sindikata javnih službi održali su danas drugi krug pregovora s Vladom o izmjenama i dopunama Temeljnog kolektivnog ugovora (TKU)

Vlada i sindikati javnih službi nisu se ni na ovom sastanku uspjeli dogovoriti o povećanju plaća. Kako su nakon sastanka izjavili predstavnici Vlade i sindikata, neki uvjeti sindikata su prihvaćeni, ali se i dalje nastavljaju pregovori o ostalim uvjetima.

Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, rekao je kako se nakon drugog kruga pregovora Vlade i sindikata javnih službi razgovori nastavljaju.

– Nisu usuglašeni stavovi, Vlada RH izašla je s ponudom sindikata za povećanje osnovice u iznosu od 3% i da se ta osnovica primijeni odmah na sljedećoj plaći, istaknuo je ministar.

Piletić je dodao kako je Vlada prihvatila zahtjev sindikata za povećanje iznosa božićnice i da se ujednači s iznosom regresa.

– Predložili smo i iznos uskrsnice koji bi se isplatio u ožujku sljedeće godine od 70 eura, kazao je Piletić.

Željko Stipić, Sindikat Preporod, istaknuo je da su zahtjevi sindikata s prvog sastanka bili jasni. Sindikati su zahtijevali povećanje osnovice od 15% te povećanje niza materijalnih prava.

– Neka prava da se evidentiraju kroz postupak kolektivnog pregovaranja kao što je to regres i da to dođe do 300 eura kao što je ove godine isplaćeno. Zahtijevali smo božićnicu od 300 eura rečeno nam je da je to Vladi prihvatljivo, nadali smo se da će uskrsnica biti na razini božićnice i kako je Vlada ponudila 70 eura bili smo jako neugodno iznenađeni, objasnio je Stipić.

Dodao je i kako su sindikati negativni odgovor od Vlade dobili u pogledu ispunjavanja još da zahtjeva.

– Da dar za djecu ove godine raste sa 100 na 150 eura i da se poveća osnovica za izračun jubilarne nagrade simbolično za 10 eura. I jedno i drugo Vladi je neprihvatljivo, rekao je Stipić, prenosi HRT.

