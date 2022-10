Tankeri čekaju u lukama, strmoglavi pad cijena. Što se događa s rezervama plina?

Podijeli:







Izvor: Pau BARRENA / AFP

Europa sada ima toliko prirodnog plina da više ne zna kamo bi s njim. Zalihe su takve da su ovaj tjedan promptne cijene prirodnog plina nakratko pale ispod nule.

Mjesecima su dužnosnici upozoravali da ove zime Europu čeka energetska kriza, nakon što je Rusija – jednom najveći opskrbljivač regije prirodnim plinom – drastično srezala opskrbu iz osvete za sankcije koje joj je Europa nametnula zbog invazije na Ukrajinu.

Sada su rezerve plina u Europi gotovo pune, tankeri koji prevoze ukapljeni prirodni plin (LNG) u redovima čekaju u lukama jer ne mogu istovariti svoj teret, a cijene strmoglavo padaju, piše CNN.

Referentna cijena za europski prirodni plin pala je za 20 posto od prošlog četvrtka, a za više od 70 posto u odnosu na rekordni kolovoz. U ponedjeljak su promptne cijene plina u Nizozemskoj za dostavu unutar sata – koje reflektiraju stanje na europskom tržištu u stvarnom vremenu – pale ispod nula eura, pokazali su podaci Međunarodne burze.

Cijene su postale negativne zbog “previše opskrbljene” mreže,” rekao je za CNN Tomas Marzec-Manser, šef analitike plina pri ICIS-u (Independent Commodity Intelligence Services).

Takav obrat nevjerojatno je iznenađenje za Europu u kojoj su kućanstva i biznisi tijekom godine trpjeli teške udarce zbog porasta cijena jednog od najvažnijih izvora energije u regiji.

Toplo vrijeme donosi spas

Massimo Di Odoardo, potpredsjednik istraživanja plina i LNG-a u istraživačkoj tvrtci Wood Mackenzie, kaže da je za ovako dramatičnu promjenu zaslužna netipično toplo vrijeme za ovo doba godine.

“U zemljama kao što su Italija, Španjolska ili Francuska bilježimo temperature i potrošnju plina tipičnije za kolovoz ili rani rujan,” rekao je Di Odoardo. “Čak i u nordijskim zemljama, Velikoj Britaniji i Njemačkoj, potrošnja plina je daleko ispod prosjeka za ovo doba godine.”

Europska unija također je uvela značajne zaštite protiv bilo kakvih budućih problema u opskrbi, ispunivši skladišta plina gotovo do kraja. Rezerve su sada 94 posto pune, kažu podaci udruge za europsku infrastrukturu za prirodni plin, Gas Infrastructure Europe. To je daleko iznad cilja od 80 posto kojeg su zemlje članice EU željele dostići do studenog.

“To je ekstremno visoka razina,” kaže Di Odoardo, dodajući da je maksimalna razina ispunjenosti skladišta u proteklih pet godina u prosjeku iznosila 87 posto.

Napori Europe da osigura koliko god goriva može prije zime izazvali su zastoje LNG tankera u europskim lukama, koji su postali još gori zbog nedostatka uvoznih LNG terminala.

EU je pojačao uvoz LNG-a iz SAD-a i Katara, budući da je uvoz plina iz Rusije strmoglavo pao.

Felix Booth, čelnik za LNG u tvrtci za podatke Vortexa, za CNN kaže da čak do 35 tankera ili čeka ili se polako približava lukama na sjeverozapadu Europe i Pirinejskom poluotoku zbog nedostatka skladišta. Tim brodovima “vjerojatno će trebati mjesec dana da istovare svoj teret,” rekao je.

Zajedno nose LNG u vrijednosti 2 milijarde dolara, kaže Kpler citirajući pružatelja podataka s energetskog držišta, Argus Mediju.

Rast cijena iduće godine

Bez obzira na nedavni pad, cijene prirodnog plina u Europi su još uvijek 126 posto veće nego prošlog listopada, na 100 eura za megavat sat. Prošle godine u ovo vrijeme ekonomije su se počele otvarati iz lockdowna izazvanih pandemijom i potražnja je porasla.

Cijene bi mogle naglo porasti u prosincu i siječnju kako vrijeme bude postajalo hladnije, što tankerima koji čekaju na obalama pruža motivaciju da čekaju još neko vrijeme prije nego se zaustave u lukama i istovare teret, kaže Booth.

Unatoč tome što je postotak ruskog plina u ukupnom uvozu plina u Europu pao s 40 posto na samo 9 posto, regija bi sljedećeg ljeta mogla biti u teškoj situaciji. Tada će krenuti ponovno puniti skladišta u iščekivanju sljedeće zime.

Cijene će se, očekuje se, popeti na 150 eura za megavat sat do kraja sljedeće godine, kaže Bill Weatherburn, ekonomist iz nezavisne istraživačke ekonomske tvrtke Capital Economics.

“Da bi napunila skladišta prije sljedeće zime, EU će morati uvesti još više ukapljenog prirodnog plina jer će morati naći zamjenu za izgubljeni uvoz iz Rusije za cijelu godinu,” rekao je on za CNN.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.