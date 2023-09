Telemach Hrvatska treću je godinu zaredom tehnološki partner Weekend Media Festivala

Podijeli :

Telemach Hrvatska

Posjetitelji koji će se i ove godine povodom Weekend Media Festivala okupiti u već tradicionalnim prostorima stare Tvornice duhana u Rovinju, na Telemachovoj mreži ponovno će imati priliku surfati gigabitnim internetskim brzinama i osjetiti prednosti najnaprednijih tehnologija. Na svim lokacijama diljem tvornice bit će osigurana moderna WiFi tehnologija, dok će korisnicima Telemacha na raspolaganju biti i mobilna 5G mreža. Tehnološka podrška osigurana je i izlagačima, kojima će zahvaljujući najbržoj optičkoj mreži u Hrvatskoj biti omogućeno prikazivanja video sadržaja visoke rezolucije.

Pored cjelovite tehnološke podrške, Telemach će na svom izložbenom prostoru predstaviti nove proizvode i usluge, te osigurati i brojne druge vrijedne sadržaje. Tako je na panelu Djeca i mladi kao pokretači budućnosti, koji će se održati drugog programskog dana ovogodišnjeg Weekend Media Festivala, 23. rujna, u fokusu tema o digitalnom opismenjavanju djece. Sugovornici među kojima su Ivan Vidaković, član projektnog tima za projekt Revolucija digitalne pismenosti, Nenad Bakić, suosnivač Instituta za razvoj i inovativnost mladih (IRIM), Silvio Kutić, suosnivač i glavni izvršni direktor Infobipa te Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha Hrvatska, podijelit će novosti vezane za projekt Revolucija digitalne pismenosti, usmjeren prema učenicima nižih razreda osnovne škole. Ovaj projekt omogućit će djeci da, uz pomoć doniranih micro:bitova i stručno mentorstvo, kreiraju vlastite projekte i ovladaju znanjima potrebnim za nadolazeće tehnologije.

Istog dana posjetitelje festivala očekuje i panel naziva If streaming is the present, what is the future?, na kojem su Adrian Ježina iz Telemacha i Kenechi Belusevic iz Warner Bros. Discoveryja govornici, te će raspravljati o trendovima u području streaminga kao i o korisničkim očekivanjima kad je riječ o konzumaciji sadržaja.

Dodatno, tijekom prvog HR.Weekenda direktorica HR-a Telemacha, Ivana Kovačić sudjelovat će na panelu pod nazivom: Skaliranje HR-a: 0-100 km/h u 3 sek.

Za one koji neće biti u mogućnosti posjetiti ovogodišnje izdanje Weekend Media Festivala, Telemach je omogućio emitiranje programa putem EON TV-a. Dodatno, svi oni koji će propustiti neko zanimljivo predavanje ili panel imat će priliku traženi sadržaj pogledati u EON Video Klubu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Korona hara popularnom europskom turističkom destinacijom, zaražen i premijer FOTO/VIDEO Specijalci u blindiranom vozilu pred sudom: Doznajemo tko je čovjek kojeg su prevozili