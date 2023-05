Tri propale američke banke imale su jednu zajedničku stvar

Podijeli :

Propast triju američkih banaka od ožujka do danas bacila je sjenu na lukrativni biznis KPMG-a, najvećeg auditora američkog bankarskog sektora.

Pitanja o kvaliteti rada auditora, ali i njegovoj neovisnosti, gomilaju se posljednjih dana nakon objave izvješća Federalne rezerve, američke centralne banke, o kolapsu banke Silicon Valley i prisilne prodaje banke First Republic. KPMG je bio auditor za obje banke, kao i za banku Signature koju su regulatori preuzeli u ožujku, prenosi Financial Times.

U sva tri slučaja KPMG je financijska izvješća banaka označio kao pozitivna, u nekim slučajevima i tek krajem veljače.

“Imali su tri od tri,” rekla je Francine McKenna, bivša auditorica u KPMG-u koja sada predaje na sveučilištu u Pennsylvaniji. “Ovo postignuće je dvojbeno, potrebni su nam oštri koraci koji bi bili u skladu s oštrim riječima regulatora.”

“Ne možete očekivati da će auditori znati da će krenuti povlačenje novca iz banke,” rekla je Kecia Williams Smith, bivša auditorica i regulatorica. “Pošteno je postavljati pitanja o procjeni rizika auditora i o tome jesu li proveli ispravne procedure.”

Pozornost koju je privukao rad KPMG-a odnosi se na to jesu li zaposlenici bili dovoljno nezavisni u odnosu na banke koje su nadgledali, jesu li dovoljno pažnje posvetili znakovima upozorenja i jesu li imali ispravne vještine kako bi procijenili kvalitetu financijskih izvješća u sustavu koji se značajno promijenio zbog porasta kamata, kažu stručnjaci za knjigovodstvo.

Uloga KPMG-a

Moglo bi doći i do pitanja o široj ulozi KPMG-a u financijskom sustavu.

Ova tvrtka ima jedinstvenu poziciju – ona je auditor za više američkih banaka od ijedne druge od velike četiri auditorske tvrtke, pokazuju podaci Audit Analyticsa. KPMG je auditor za Wells Fargo, Citigroup, Bank of New York Mellon, ali i još tridesetak drugih banaka, a uz to je i auditor za Federalnu rezervu.

“To je nešto što ostavlja posljedice na čitavu bankarsku industriju,” kaže Williams Smith. “Javni interes za ovu temu znači da možemo očekivati dodatni nadzor.”

Bankarski klijenti od posebne su važnosti za KPMG. Javno uvrštene banke ovoj tvrtci su isplatile 325 milijuna dolara naknada 2021. godine, posljednje za koju su dostupni podaci, a ovaj sektor čini čak 14 posto naknada koje KPMG dobiva od svojih klijenata. U PwC-u naknade od bankarskog sektora iznose 8 posto ukupnih naknada, u EY-u tri posto, a u Deloitteu tek 2 posto.

Bivši zaposlenici KPMG-a odlazili su na vrlo značajne pozicije u bankarskom sektoru, ponekad u tvrtke koje su im nekad bili klijenti. Izvršni direktori banak Signature i First Republic bili su partneri u KPMG-u.

Profesori računovodstva kažu da će regulatori zasigurno veliku pozornost obratiti na činjenicu da je Signature za glavnu direktoricu za rizik zaposlio Keishu Hutchinson, koja je bila glavna partnerica u KPMG-ovom timu za audite. Ona je zaposlena u Signature u 2021. godine, manje od dva mjeseca nakon što je potpisala izvješće auditora za 2020. godinu.

Pravila nalažu da mora proći najmanje 12 mjeseci prije nego partner u auditorskoj kompaniji počne raditi u tvrtci u ulozi nadgledanja izvješća o financijama, iako se generalno tumačenje tog pravila odnosi na uloge glavnih financijskih direktora i onima u kontroli financija.

Iz KPMG-a je ranije rečeno da tvrtka stoji iza svojih audita banak SVB i Signature. Odbili su dalje komentirati situaciju pozivajući se na povjerljivost klijenata.

“KPMG već dugo obavlja značajne i dinamične auditorske poslove s industrijom financijskih usluga,” rekao je glasnogovornik ove tvrtke. “Naše audite obavljamo u skladu sa svim profesionalnim standardima.”

Prošlotjedno izvješće Federalne rezerve otkrilo je razine slabosti u upravljanju rizikom u SVB-u, ali i funkcijama unutarnjih audita. I jedno i drugo mora biti procijenjeno od strane vanjskih auditora.

Pojačane inspekcije u sektoru financijskih usluga

Jeffrey Johanns, bivši partner u PwC-u koji predaje na sveučilištu Texas u Austinu, rekao je da bi to moglo dovesti do pitanja je li KPMG morao naglasiti te slabosti investitorima kao nešto što bi moglo ostaviti posljedice na financijske rezultate.

“Ako imate značajne nedostatke u upravljanju rizikom, kako banka može tvrditi da nema slabosti u unutarnjoj kontroli?” rekao je Johanns.

Štediše su masovno počeli podizati svoj novac iz SVB-a zbog zabrinutosti da bi banka morala početi prodavati imovinu koju je ranije namjeravala držati do dospijeća i tako potencijalno uzrokovati gubitke od 15 milijardi dolara, budući da su više kamate smanjile njihovu tržišnu vrijednost. Banke takvu imovinu smiju tako označiti dokle god imaju “namjeru i sposobnost” držati ih do dospijeća, a pristanak KPMG-a na takvu oznaku uzrokovalo je salvu kritika, uključujući i tužbu koju su investitori u SVB podigli protiv tvrtke.

Odbor koji nadgleda auditore planira pojačati inspekcije u sektoru financijskih usluga. Prošlog mjeseca iz odbora je rečeno da će se auditi za 2022. godinu fokusirati na pitanja jesu li banke trebale biti primorane objaviti više detalja o rizicima likvidnosti, kao i događaje koji su se odvili između kraja financijske godine i objave izvješća o auditima.

Također su rekli da će preispitati jesu li auditori bili dovoljno stručni za nadzor nad ovim kompleksnim institucijama.

Williams Smith kaže da su više kamate promijenile način rada banaka, a pojavljuje se i pitanje je li KPMG ispravno procijenio i taj, ali i druge rizike pri planiranju audita.

“Ovo je jasan poziv svim auditorima da se potrude kako bi shvatili da se način rada klijenta mijenja i da moraju početi razmišljati unaprijed,” upozorila je ona.

