Liječnik savjetuje kako se zaštiti od melanoma: “Nije dovoljna samo krema”

Toni Visković, specijalist opće kirurgije, bio je gost N1 Studija uživo gdje je sa Sandrom Križanec razgovarao o tome kako se zaštiti od melanoma.

“U zadnjih nekoliko godina, nažalost, melanom je u porastu. Iz 2021. godine imamo podatak da je u Hrvatskoj detektirano novih 1.000 bolesnika. To je izrazito veliko i sada predstavlja veliki problem gdje melanom postaje peti ili šesti karcinom po učestalosti”, rekao je Visković.

“Opekotine od sunca 1000 puta povećavaju šansu za nastanak melanoma”

Objasnio je i kako je predrasuda ono što se često priča, a to je da kada zakinemo ili ozlijedimo madež da se melanom aktivira.

“To su neka vjerovanja koja su se prenosila davno. Mi kada zakinemo madež ili ga ozlijedimo možemo samo dovesti do upalne reakcije, ali ne možemo aktivirati tumor”, kaže Visković.

Crvene točkice

Crvene točkice koje se mogu javiti, nisu razlog za brigu kaže Visković.

“To su benigne promjene. To su popucale kapilare i iz takvih promjena se neće dogoditi ništa loše odnosno neće nastati melanom. Takve promjene se mogu ukloniti”, rekao je.

Kako se zaštiti?

“Ljudi misle da kada se namažu kremom za zaštitnim faktorom da je to to. Međutim, to nije istina. Pogotovo sada kada su velike vrućine. Svakako i uz kremu potrebno je se skloniti od sunca od 10 do 17 sati, nositi laganu odjeću, zaštiti kožu od direktne sunčeve svjetlosti (lice, dekolte, šake) jer krema kao krema nas ne može sama zaštiti odnosno ne može u potpunosti odbiti sunce”, govori Visković.

Iako je preplanuli ten već godinama u trendu, Visković kaže da je najvažnija zdrava koža.

Bitno se pregledavati

“Ako se melanom uhvati u ranoj fazi, ako se prevenira metastatsko širenje, postotak ozdravljenja je velik. Zato se bitno redovito pregledavati i ići na kontrolne preglede, a oni svjetlije puti bi se trebali dodatno kontrolirati. Petogodišnje preživljenje, ako se melanom otkrije na vrijeme, je oko 90 posto”, zaključio je Visković.

