Ukoliko posjedujete ovaj stari mobitel mogli biste zaraditi pravo bogatstvo

Na tržištu je aktualni iPhone 14 koji u SAD-u starta s cijenom od 999 dolara pa nadalje. Prvi iPhone startao je s cijenom od 499 dolara, no danas im je cijena daleko viša, ako je riječ o nekorištenim primjercima.

Prvi iPhone predstavio je njegov začetnik i suvlasnik i direktor tvrtke Apple, Steve Jobs, 9. siječnja 2007. na MacWorldu u San Franciscu, a danas je postao kolekcionarski primjerak.

Originalni, neotvoreni iPhone 1 sada je na aukciji, a očekuje se da će postići čak 50.000 dolara. Čini se kao poprilično povrat investicije nakon 16 godina, piše TechRadar.

“Ovo je jedan od najvažnijih i sveprisutnih izuma u našem životu, uređaj koji je zauvijek promijenio industriju pametnih telefona i koji se sada smatra velikom vrijednošću među vrhunskim kolekcionarima”, stoji u opisu oglasa.

Oglašivači se pozivaju na dvije ranije aukcije sličnih predmeta koji su se približili granici od 40.000 dolara, a čini se da će cijena vjerojatno rasti tijekom godina. Dok ovo pišemo, najveća ponuda za iPhone iznosi preko 16.800 dolara, a aukcija traje do sljedećeg četvrtka.

Jasno je da je to jedan od najvažnijih gadgeta stoljeća, ali danas se ne može nadmetati s modernim telefonima. Zaslon je malenih 3,5 inča od kuta do kuta (s rezolucijom od 480 x 320 piksela), a pohrana je do 16 GB. Na stražnjoj strani nalazi se jedna kamera od 2MP.

Ako želite dati vašu ponudu za iPhone, ili samo pratiti kako raste cijene, to možete učinit ovdje.

