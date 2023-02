Grbin oprao svog SDP-ovca: To što radi nije normalno, neka se odluči

Podijeli :

Izvor: N1

Predsjednik SDP-a, Peđa Grbin, gostovao je u studiju N1 gdje je komentirao izvješće glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek.

Podsjetio je na svoju izjavu od prije dvije godine kada je rekao da Hrvoj Šipek neće donijeti potrebne promijene u sustav, a dodao je da na jučerašnjem ispitivanju u Saboru niti jednom nije spomenula borbu protiv korupcije.

“Glavna državna odvjetnica nije zaslužna što se koruptivne akcije procesuiraju”

“Kada su i pitanju neke manje krađe i slično, mislim da DORH radi dobro, no problem nastaje tamo da nakon što ju Plenković nazove istraga stane. Sjetite se kako je došla, da je birana u zadnji čas, iza zatvorenih vrata, mi ne znamo što je ona dogovorila s ministrom pravosuđa, zatim njezin program gdje nije spomenula borbu protiv korupcije”, rekao je Grbin.

“DORH je često zadnja rupa na sviralu. Ljudi rade u nemogućim uvjetima, nemaju gdje ni odložiti spise, niti materijalna sredstva, a tko je zadužen za to? Vlada, ali oni ni ne žele da DORH dobro radi, dok državna odvjetnica to jedva spomene u svom izlaganju”, rekao je.

“Imao je Cvitan mana, ali…”

“Imao je i Cvitan svojim mana, ali u usporedbi s ovim mandatom to je nebo i zemlja”, dodao je.

“Jučer smo čuli da je napravljen propust u istrazi i – ništa. Kada dođe na vlast neka druga opcija, Hrvoj Šipek sigurno neće biti na tom mjestu, tamo će sjediti netko tko je profesionalan. Mi danas govorimo o borbi protiv korupcija samo na nivou kaznenog progona, a to nije dovoljno. Moramo djecu učiti o njezinoj štetnosti te u sustavu državne uprave treba ugraditi mehanizme i alate koji će smanjiti korupciju na najmanju moguću mjeru. Nedavno smo dobili europska sredstva za to, ali ta sredstva se ne koriste. U situaciji gdje svaki građanin može pratiti svoj predmet, korupcija je gotovo nemoguća”, rekao je.

“HDZ taj novac ne želi iskoristiti jer se ne žele boriti protiv korupcije nego je sve prepušteno DORH-u gdje kada im dođe predmet u kojem se spominje AP ode u ladicu”, dodao je.

“No to nije dovoljno, borba protiv korupcije je i reforma javne samouprave do bolje organizacije zdravstvenog sustava”, kaže Grbin.

Rekao je kako je za takvo nešto bio spreman i izgubiti sljedeće izbore. “Pa radim to i zbog sebe, pa i ja živim u ovoj državi”, tvrdi.

Izborne jedinice

Što se tiče izbornih jedinica, rekao je da SDP ima prijedlog sa šest izbornih jedinica i podsjetio da je Hrvatska 2011. imala 4,5 milijuna birača, a 2015. 3,7 milijuna.

“Nakon toga se taj posao trebao nastaviti. Ne možete tek tako nekoga ispisati iz popisa birača, ali MUP je to radio no onda je HDZ rekao dosta. Mi smo se u SDP-u bazirali na popisu stanovništva jer to podatak koji je u ovom trenutku precizniji”, rekao je i dodao da mu je nejasno zašto je Ustavni sud dao toliko dug rok.

Kada su u pitanju predizborne koalicije, kaže da pregovaraju s partnerima, da rok postoji, ali da on “još uvijek nije blizu”. Komentirao je Renata Peteka ustvrdivši da ovo što sada radi nije normalno i da se on mora odlučiti hoće li biti konstruktivan ili destruktivan.

