Više od 50 gradova i općina dijeli božićnice umirovljenicima: Evo o kojim iznosima se radi

Ove godine su mnogi gradovi i mjesta već u listopadu objavili novosti o podjeli božićnica umirovljenicima. Božićnice se dijele diljem Hrvatske i to u različitim iznosima, ovisno o samim iznosima mirovine. Trenutno su poznati iznosi božićnica za više od 50 općina i gradova. Lani se ova novčana pomoć dijelila u više od 120 gradova i općina pa ih se do Božića svakako očekuje još.

Trenutno je više od 50 gradova i općina najavilo isplatu ovogodišnjih božićnica za umirovljenike. Prošle godine božićnicu je podijelilo njih više od 120, a iznosi su se u prosjeku kretali oko 50 eura. Bilo je i gradova koji su dijelili oko 100 eura, o čemu smo pisali i ovdje. Božićnice su ove godine nešto veće, a moguće je i da će do Božića popis biti dulji nego lani, jer bliže se predsjednički i lokalni izbori, što bi se još bolje moglo ogledati nagodinu na uskrsnicama, prenosi Mirovina.hr.

Bakar

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 200 eura dobit će božićnicu od 100 eura, dok će umirovljenicima koji primaju mirovinu u ukupnom iznosu od 200 do 450 eura božićnica iznositi 60 eura. Također, umirovljenici koji imaju mirovinu u ukupnom iznosu od 450 do 600 eura, neovisno o kojoj vrsti mirovine se radi, dobit će božićnicu od 50 eura.

Biograd na Moru

Sve osobe starije životne dobi za nadolazeće božićne blagdane dobit će božićnicu u iznosu od 100 eura. Kako bi ostvarili pravo na dodjelu božićnice, potrebna je preslika osobne iskaznice, potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine, potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitka za prethodnu godinu i broj tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata.

Cres

Umirovljenicima u Cresu s mirovinom do 200 eura isplatit će se božićnica od 100 eura, umirovljenicima s mirovinom od 200 eura do 300 eura dobit će božićnicu od 75 eura. Onima s mirovinom od 300 eura do 450 isplatit će se božićnica u visini od 55 eura, a oni s mirovinom većom od 450 eura dobit će božićnicu od 35 eura.

Čabar

Umirovljenici će za nadolazeće božićne blagdane dobiti dvostruko veća sredstva nego prošle godine. Božićnicu će dobiti oko 1.250 umirovljenika, a napravljene su kategorije sukladno kojima će se obračunati iznos iste. Raspon božićnica će se kretati od 40 do 120 eura, ovisno o visini mirovine.

Čazma

Božićnicu od 30 eura ove će godine dobiti svi umirovljenici s mirovinom manjom od 270 eura mjesečno. Kako bi ostvarili pravo na pomoć, umirovljenici trebaju donijeti kopiju osobne iskaznice, potvrdu banke o broju tekućeg ili žiro računa umirovljenika – IBAN ili potvrdu iz FINE o broju zaštićenog računa (ukoliko je račun blokiran), kopiju zadnjeg odreska mirovine (tuzemna i/ili inozemna) ili izvod iz banke na kojemu je vidljiv iznos mirovine te popuniti Zahtjev za isplatu.

Dubrovnik

Grad Dubrovnik će i ove godine isplatiti dodatak na mirovinu, odnosno božićnicu umirovljenicima koji ovo pravo ostvaruju u sklopu Mjera socijalnog programa i to u pojedinačnim iznosima od 53 i 39 eura, ovisno o cenzusu. Umirovljenicima koji se uzdržavaju samo od mirovine koja sa svim dodatcima iznosi od 265,45 eura do 291,99 eura isplatit će se božićnica od 53,09 eura. Isto tako, umirovljenici koji se uzdržavaju samo od mirovine koja je sa svim dodatcima od 292,12 eura do 331,81 eura dobit će božićnicu od 39,82 eura.

Dugo Selo

Grad Dugo Selo isplatit će jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 50 eura umirovljenicima čije mirovine ne prelaze iznos od 500 eura za listopad 2024.

Garešnica

Umirovljenici koji u Garešnici ostvaruju do 350 eura mjesečno, a do sada nisu ostvarivali pravo na božićnicu, mogu se do 22. studenog 2024. godine upisati u evidenciju umirovljenika kako bi ostvarili pravo na božićnicu u iznosu od 40 eura za 2024. godinu.

Ivanić-Grad

Gradonačelnik Ivanić-Grada Javor Bojan Leš objavio je da će ovogodišnja božićnica za umirovljenike kojima je mirovina do 400 eura iznositi 100 eura.

Karlovac

Umirovljenici čija je mirovina do 500 eura mjesečno dobit će 50 eura božićnice. Prošle godine Grad je isplatio božićnice za oko 5.000 umirovljenika kojima mirovina nije prelazila 470 eura mjesečno, a približno jednak broj očekuje se i ove godine, piše kaportal.net.hr.

Kastav

Grad Kastav je objavio javni poziv umirovljenicima koji imaju mirovinu nižu od 420 eura i stariji su od 65 godina te bez primanja. Također, božićnicu će dobiti oni koji ostvaruju prihod u obitelji i imaju mirovinu nižu od 470 eura te oni koji ostvaruju pravo na inozemnu mirovinu nižu od 420 eura. Svi će dobiti božićnicu u vrijednosti od 60 eura i bit će isplaćena u gotovini.

Koprivnica

Umirovljenici čija ukupna mirovina za listopad 2024., uključujući dodatke, ne prelazi 500 eura, dobit će božićnicu od 50 eura kao i korisnici nacionalne naknade za starije osobe. Potrebni dokumenti za podizanje božićnice su osobna iskaznica i dokaz o visini mirovine, to jest naknade za listopad 2024.

Kostrena

Umirovljenici s najmanjim mirovinama koje ne prelaze iznos od 340 eura dobit će božićnicu u iznosu od 80 eura. Također, umirovljenici čija se primanja kreću između 340 eura i 540 eura dobit će božićnicu u iznosu od 60 eura, dok će oni s primanjima između 540 eura i 800 eura dobiti 40 eura. Božićnicu od 30 eura dobit će umirovljenici kojima mirovina prelazi 800 eura.

Kraljevica

Povodom božićno-novogodišnjih blagdana Grad Kraljevica dodijelit će božićnicu novčane vrijednosti od 75 eura umirovljenicima čija mirovina ne prelazi iznos od 300 eura (računajući u iznos mirovine i zaštitni dodatak uz mirovinu) i osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na mirovinu.

Križevci

Uvjet za božićnice u Križevcima je da visina ukupnih mjesečnih prihoda osobe ne smije biti veća od 350 eura. Cenzus je mali, no za 50 eura veći je nego lani. Iz tamošnje gradske uprave nisu otkrili iznos same pomoći za blagdane. Istaknuli su da će to utvrditi naknadno posebnim zaključkom i ovisno o broju zaprimljenih prijava. Prijave se podnose na obrascu s traženim prilozima te se dostavljaju u Pisarnicu Grada Križevaca radnim danom od 8 do 13 sati ili na e-mail adresu [email protected].

Krk

Iznos jednokratne novčane pomoći koja će se uoči božićnih blagdana dodjeljivati krčkim umirovljenicima ove će se godine sa 70 eura (toliko je iznosila posljednje dodijeljena jednokratna novčana pomoć, to jest uskrsnica) povećati na 100 eura.

Kutina

Božićnicu u Kutini dobit će svi umirovljenici koji su korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina. Također će ju dobiti oni koji su korisnici invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad koji nisu u radnom odnosu, a čije mirovine iznose do 365 eura kao i osobe s invaliditetom koje primaju osobnu invalidninu – inkluzivni dodatak do 365 eura. Ostale informacije možete pogledati i na stranicama Grada Kutine.

Kutjevo

Ove godine odlučeno je da će iznos božićnica za kutjevačke umirovljenike povećati s 30 na 50 eura. Potrebno je donijeti popunjeni Zahtjev za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava, presliku osobne iskaznice s prebivalištem na području Grada Kutjeva te presliku odreska ili potvrde o mirovini za mjesec listopad 2024.

Labin

Umirovljenici čiji mjesečni iznos mirovine ne prelazi 200 eura dobit će božićnicu od 100 eura. Isto tako, oni čija je prosječna mjesečna mirovina između 200 i 300 eura dobit će naknadu od 70 eura. Također, oni koji primaju mirovinu između 300 i 400 eura na svoje račune će dobiti 60 eura. Svi umirovljenici čija su prosječna mjesečna primanja između 400 i 500 eura dobit će naknadu od 50 eura.

Lepoglava

Umirovljenici će povodom nadolazećih božićnih blagdana dobiti božićnicu u iznosu od 30 eura. Isplata božićnica počet će u srijedu, 20. studenog 2024. i trajati do 30. prosinca 2024. Pravo na isplatu imaju umirovljenici čija je mirovina manja ili jednaka iznosu od 292 eura.

Makarska

Makarskim umirovljenicima povećan je cenzus za ostvarivanje prava na božićnicu s 300 na 350 eura te s 500 na 550 eura. Umirovljenici čiji ukupni mjesečni iznos mirovine ne prelazi 350 eura dobit će božićnicu od 70 eura, a umirovljenici čiji ukupni mjesečni iznos mirovine ne prelazi 550 eura ostvarit će pravo na božićnicu u iznosu od 50 eura.

Oroslavje

Umirovljenici s područja grada čiji je iznos mirovine manji od 130 eura primit će 130 eura božićnice. Umirovljenici čiji je iznos mirovine od 131 do 200 eura primit će 80 eura, a oni čiji je iznos mirovine od 201 euro do 300 eura dobit će 50 eura. Umirovljenici čiji je iznos mirovine od 301 do 350 eura dobit će 30 eura, a umirovljenici čiji je iznos mirovine od 351 do 400 eura dobit će 20 eura, piše zagorje-international.net.hr.

Petrinja

Petrinjski umirovljenici s mirovinom do 350 eura mjesečno, za nadolazeće blagdane dobit će božićnicu u vrijednosti od 30 eura.

Rijeka

Jednokratnu naknadu u vidu božićnice najavili su i u Rijeci. Božićnica će biti u iznosu od 100 eura. Ipak, božićnicu neće dobiti svi, nego samo oni koji ulaze u cenzuse, ovisno o prihodima članova kućanstva. Za samca cenzus je 600 eura, a za dvočlanu obitelj 900 eura. Prijave za isplatu božićnica 21. listopada počinju i u Rijeci, a trajat će do 13. prosinca.

Rovinj

Umirovljenici u Rovinju dobit će božićnicu u ukupnom iznosu do 450 eura. Posebno se pozivaju umirovljenici koji ostvaruju hrvatsku i međunarodnu mirovinu da ažuriraju svoje podatke.

Samobor

Grad Samobor i ove je godine osigurao isplatu božićnica za sve umirovljenike. Jednokratna naknada isplaćivat će se onima s primanjima do 250 eura u iznosu od 85 eura, onima s primanjima od 250 eura do 325 eura u iznosu od 60 eura i onima s primanjima od 325 eura do 400 eura u iznosu od 45 eura.

Stari Grad

Svi umirovljenici s visinom mirovine manjom od 430 eura, mogu se javiti radi utvrđivanja prava na podjelu božićnice za umirovljenike.

Umag

Iznosi božićnica koje će umirovljenici dobiti kretat će se od 100 do 600 eura. Umag je prošle godine dijelio božićnice umirovljenicima u iznosu od 600 eura i bio je rekorder s obzirom na druge gradove i općine. Ove godine je odlučio ponoviti isto, ali je podigao i cenzus za primanje božićnice pa je on tako umjesto dosadašnjih 300 eura, sada 500 eura.

Varaždin

Umirovljenici čija ukupna mirovinska primanja za rujan iznose do 500 eura dobit će božićnicu u iznosu od 50 eura. Božićnicu će također dobiti korisnici nacionalne mirovine, osobe s invaliditetom koje su korisnici osobne invalidnine, korisnici inkluzivnog dodatka koji su u evidenciji Zavoda za socijalni rad i nezaposlene osobe s invaliditetom u evidenciji HZZ-a.

Velika Gorica

Umirovljenici iz Velike Gorice s mirovinom do 430 eura dobit će božićnicu u 2024. godini. Osobe s mirovinom do 230 eura, dobit će božićnicu od 110 eura, oni s mirovinom između 230 i 350 eura dobit će 55 eura. Osim njih, umirovljenici s mirovinom od 350 do 430 eura dobit će božićnicu od 40 eura.

