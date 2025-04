Američke dionice pale odmah nakon Trumpove objave o carinama prema Kini

Podijeli :

Andrew Harnik/Getty Images/AFP

Sjedinjene Države su objavile da će 104-postotne carine na uvoz iz Kine stupiti na snagu nedugo nakon ponoći dok administracija Donalda Trumpa ubrzano započinje pregovore s drugim trgovinskim partnerima pogođenim carinama američkog predsjednika.

Nakon što je vijest objavljena, pala je vrijednost američkih dionica. Svjetska tržišta su ranije zabilježila dobitke u nadi da će Trump možda biti spreman smanjiti niz trgovinskih barijera koje podiže oko najvećeg tržišta potrošača u svijetu. Administracija je zakazala pregovore s Južnom Korejom i Japanom, dvama bliskim saveznicima i većim trgovinskim partnerima, a talijanska premijerka Giorgia Meloni će zemlju posjetiti idućeg tjedna.

No, Bijela kuća je jasno poručila da će carine, koje za neke zemlje iznose i do 50 posto, stupiti na snagu u 00.01 po istočnoameričkom vremenu kao što je bilo planirano. One će biti osobito visoke za Kinu nakon što je Trump povećao carine na uvoz iz drugog najvećeg gospodarstva svijeta na 104 posto, u sklopu odgovora na protumjere Pekinga najavljene prošlog tjedna. Kina se odbila pokoriti nečemu što je nazvala “ucjenom” i obećala je “boriti se do kraja”.

Dužnosnici Trumpove administracije su rekli da pregovori s Kinom neće imati prioritet. Trumpove carine su dovele do straha od recesije te poremetile višedesetljetni svjetski trgovinski poredak.

“Zasad smo dobili uputstva da prioritet damo našim saveznicima i našim trgovinskim partnerima poput Japana i Koreje i drugih”, kazao je na Fox News savjetnik Bijele kuće za gospodarska pitanja Kevin Hassett.

BIjela kuća je objavila da je Trump naložio svom trgovinskom timu da stvori sporazume “po mjeri” za gotovo 70 zemalja koje su zatražile pregovore.

Glavni trgovinski pregovarač američkog predsjednika Jamieson Greer je Kongresu kazao da njegov ured nastoji raditi ubrzano, no da se ne suočava s određenim vremenskim rokom.

“Predsjednik je bio jasan, ponovno, da u skorije vrijeme neće praviti iznimke ili izuzeća”, kazao je Greer zakonodavcima.

Kina se priprema za rat iscrpljivanja, a proizvođači upozoravaju na posljedice za prihode te nastoje ubrzano pripremiti planove za nova inozemna postrojenja. Svjetska investicijska banka Citi je smanjila svoju prognozu za rast kineskog BDP-a s 4,7 na 4,2 posto, a kao razlog je navela vanjske rizike. Troje od četvero Amerikanaca očekuje da će cijene narasti nakon što stupe na snagu Trumpove carine, prema anketi Reuters/Ipsos.

Proizvođač čipova Micron je potrošačima najavio da će od srijede uvesti dodatne naknade vezane za carine, a američki prodavači odjeće su rekli da odgađaju narudžbe i zapošljavanje novih djelatnika. U međuvremenu, Europska komisija razmatra protumjere u obliku carina od 25 posto na cijeli raspon američkih dobara, uključujući zrna soje, orašaste plodove i kobasice, no drugi potencijalni proizvodi poput burbona su izostavljeni s popisa.

Dužnosnici su rekli da su spremni na pregovore. Blok od 27 članica nailazi na poteškoće s već postojećim carinama na automobile i metale, a suočava se i s 20-postotnim carinama na druge proizvode u srijedu. Trump je također zaprijetio uvesti carine na alkoholna pića iz Europske unije.

Europske farmaceutske tvrtke, koje se također boje negativnih posljedica carina, na sastanku su upozorile predsjednicu Komisije Ursulu von der Leyen da bi Trumpove carine mogle ubrzati premještanje industrije iz Europe prema Sjedinjenim Državama.

