Vlasnica agencije za nekretnine o prodaji rabljenih stanova: Neki vlasnici morat će revidirati očekivanja

Lana Mihaljinac, vlasnica agencije za nekretnine, u Novom danu je s našim Tihomirom Ladišićem razgovarala o padu prodaje nekretnina u Hrvatskoj.

“Već krajem prošle godine i početkom ove smo vidjeli pad broja transakcija. Postoci se razlikuju ovisno o vrsti nekretnina i području. To je vrlo tipično za hrvatsko tržište nekretnina kad se mijenja ciklus, a ušli smo u novi ciklus sredinom i krajem prošle godine, onda prvo pada broj transakcija. Ne vidimo nikakve dramatčne promjene i osnovni razlog tome je što na tržištu nemamo dovoljan broj nekretnina”, rekla je Mihaljinac.

“Čini nam se da se posvuda gradi, i prošle godine se više gradilo nego 2020., ali kad pogledate konkretne brojke, broj izdanih građevinskih dozvola bio je 25 posto manji nego na vrhuncu sredinom 2000-ih”, dodala je.

Hrvati kupuju znatno manje nekretnina: “Kristalno je jasno zašto. Jednostavno je sramota” Drniš pomaže mladim obiteljima da riješe stambeno pitanje

Ističe da se u Hrvatskoj nedovoljno gradi. “Jednostavno, ne gradimo dovoljno i dok se to ne promijeni, neće doći do velikih promjena.”

Osvrnula se i na rabljene stanove i njihove cijene. “Prodavatelji rabljenih stanova su podigli očekivanja, mnogi su prodavali jer su očekivali visoku cijenu. Oni koji zaista žele prodati će vjerojatno morati reviditirati očekivanja jer se nerealno precijenjene rabljene stambene nekretnine više ne prodaju kao 2023. i 2022.”

Koliko stranci kupuju?

Istaknula je da je manjak ponude glavni i osnovni problem. S druge strane, ministar Branko Bačić navodi da na tržište utječe i broj stranaca koji kupuju u Hrvatskoj.

“Broj stranaca koji je prošle godine u Hrvatskoj kupio nekretninu je 40 posto, a u gradovima na moru je to negdje čak i 80 posto. Hrvatska je atraktivna destinacija za tzv. second home. Uz to, tu je činjenica da kroz turistički najam možete uprihodovati puno, a vrlo ste malo oporezivani. Trebale bi postojati ne mjere koje bi to zabranjivale, ali dok ne maknemo fokus s turizma, stranci će nastaviti kupovati u HRrvatskoj i to ne možemo zabraniti”, navodi Mihaljinac.

Porez na nekretnine

Osvrnula se i na porez na nekretnine. “To je vrlo kontroverzna tema u Hrvatskoj, i vrlo kompleksna tema. Za uvođenje poreza na nekretnine su potrebne mnoge analize. Jedan od prvih problema je što nemamo dovoljno podataka za masovnu procjenu nekretnina.”

Kad bi se uvodio, porez bi morao biti progresivan, dodala je.

