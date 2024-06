Ukrajini stiže golema količina srpskog streljiva? “Nismo više braća”

Podijeli :

Srpsko streljivo vrijedno 855 milijuna dolara posredno je dospjelo u Ukrajinu, izvijestio je Financial Times pozivajući se na procjene anonimnih stručnjaka.

Srpsko-ukrajinski odnosi komplicirani su prijateljskim stavom Beograda prema Rusiji, budući da je Srbija odbila pridružiti se sankcijama protiv Moskve, prenosi Kyiv Independent. Istodobno, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nazvao je Ukrajinu “prijateljskom zemljom”, a prethodno je potvrdio da su Krim i Donbas ukrajinski suvereni teritoriji.

Prema FT-u, procjene pokazuju da je oko 800 milijuna eura vrijednog izvoza streljiva stiglo u Ukrajinu preko trećih strana. “Ovo je dio našeg gospodarskog oporavka i važno je za nas. Da, izvozimo streljivo”, rekao je Vučić. “Ne možemo izvoziti ni u Ukrajinu ni u Rusiju, ali smo imali puno ugovora s Amerikancima, Španjolcima, Česima, i drugima. Što će oni s tim na kraju učiniti, njihova je stvar.

Čak i da znam[gdje streljivo završava, to nije moja stvar. Moj je posao osigurati činjenicu da legalno poslujemo s našim streljivom, da ga prodajemo …Moram se brinuti za svoje ljude i to je to. To je sve što mogu reći. Imamo prijatelje u Kijevu i u Moskvi. To su naša braća Slaveni.”, prenosi tportal.

Rusima to nije najbolje sjelo

Upitan o brojci od 855 milijuna dolara, Vučić je rekao da je to uglavnom točno za razdoblje od “možda dvije ili tri godine, tako nešto”.

Takozvana curenja iz Pentagona iz travnja 2023. sugeriraju da se Srbija navodno obvezala Kijevu isporučiti smrtonosno oružje ili da ga je već isporučila, što je srpska vlada javno demantirala.

Lani je objavljeno da se Vučić “ne protivi” da njegova zemlja prodaje streljivo posrednicima koji bi ga slali u Ukrajinu.

U Rusiji ta informacija nije baš dobro sjela. Voditelj ruske državne televizije Sergej Mardan kaže da “Srbi Rusima više nisu braća, već neprijatelji”.

Ovi komentari uslijedili su nakon informacija da je Srbija preko trećih zemalja isporučila Ukrajini streljivo u vrijednosti od oko 800 milijuna eura.

