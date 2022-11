Zaposlenik Twittera podijelio fotografiju svoje šefice kako spava na podu ureda

Zaposlenik Twittera podijelio je fotografiju na kojoj njegova šefica spava na podu ureda, samo nekoliko dana nakon što je Elon Musk preuzeo Twitter.

Na fotografiji se vidi Esther Crawford, direktorica produkt menadžmenta u Twitteru, kako nosi masku za oči i spava u vreći za spavanje na podu ureda.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD