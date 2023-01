Podijeli :

Izvor: N1

Ekonomski analitičar Damir Novotny gostovao je u Novom danu gdje je komentirao kretanje cijena i inflacije, ali i poteze Vlade.

Komentirajući nove podatke o inflaciji i radi li se o trendu smanjenja, Damir Novotny je rekao: “Moguće je, ali ne zbog kretanja na hrvatskom tržištu nego zbog globalnog kretanja – to se događa na velikim tržištima poput SAD-a, Francuske itd., a to će se preliti na Hrvatsku. Moguće je da će se trend usporavanja rasta preliti na Hrvatsku, ali cijene se neće vratiti na poziciju 2020.”

Na pitanje zašto je većina proizvoda jeftinija u drugim zemljama što je posebno vidljivo nakon uvođenja eura, ekonomist objašnjava:

“Glavni razlog je razlika u poreznom opterećenju. U Hrvatskoj je donedavno postojala jedna stopa – 25%, i ona je viša od stope PDV-a. Ta stopa je vrlo visoka u odnosu na Austriju, Njemačku, Italiju, a da ne govorim o sniženim stopama. Austrija ima 9,5% na sve prehrambene proizvode, uključujući hranu za kućne ljubimce – oporezuje se sa značajno manjim stopama nego u Hrvatskoj. I zadnje, trošarine u Sloveniji su vrlo niske. U Hrvatskoj postoji trošarina na običnu vodu dok je u Sloveniji takva trošarina vrlo niska ili je nema. Jana je onda u Sloveniji upravo zato jeftinija. Druga važna komponenta rasta cijena kod nas je dugoročna zatvoreno tržište. Dok smo imali jednog monopolista, litra ulja je 2000. godine koštala 15 kn, jako visoka cijena. I treće, Hrvatska u kratkom vremenskom roku u ljeto ima nagli rast potražnje za svim robama zbog turističke sezone. Tako dođe desetak milijuna ljudi na hrvatsko tržište, poveća se potražnja i oni su spremni platiti skoro pa bilo koju cijenu.”

Na pitanje je li realno očekivati ono što Vlada traži od trgovaca – povratak cijena na prosinac, Novotny ističe:

“Proteklih 20 godina svaka Vlada bira neprijatelja u privatnom sektoru. Milanovićeva Vlada je bankarski sektor pretvorila u neprijatelja broj 1. Sad ova Vlada hoće isto od trgovaca, stalno napominju da su trgovci nepošteni. To nije diskurs tržišno orijentiranih ekonomija… Naravno da Vlada treba institucionalnim okvirom pokušati zaštititi potrošače i prisiliti trgovce da otkriju mane robe, ali to je nemoguće. Ne može se na stotine tisuće artikala kontrolirati.”

“Vlada je reagirala nepotrebno burno “

Na pitanje je li moguće smanjenje PDV-a i bi li to utjecalo na kretanje cijena, rekao je: “Mislim da je to nemoguće. Kad se jednom podigne PDV, što je učinila Vlada Jadranke Kosor, to nije moguće vratiti nazad. Vlada se u poreznim prihodima oslanja na PDV koji je najvažniji izvor poreznih prihoda i to je izdašan porez. Vlada će vjerojatno zadržati ovo porezno opterećenje, a ovo pojedinačno snižavanje ne vodi ničemu. Vladino miješanje u cijene je pogrešan smjer vladinih politika.”

Dvoznamenkaste stope inflacije zadržat će se i u prvim mjesecima 2023.

Dodaje da su bijele liste pogrešan smjer u pomoći građanima: “Vlada je reagirala po mom mišljenju nepotrebno burno, napravila se histerija, zvali su me mediji iz Njemačke, Turske, Poljske, Slovenije, pitali što se događa. Europa je vidjela da se nešto događa u Hrvatskoj, ali nije im jasno zašto se to događa. U svim zemljama EU-a su cijene rasle.”

Istaknuo je da nije točno da Zagreb neopravdano diže cijene vode: “To nije istina, cijena vode je bila strašno niska.”

Također je napomenuo da ne očekuje daljnji rast cijena. Istaknuo je da smo prošli prvi energetski šok te da nećemo više vidjeti nagli rast cijena. “Vidim da se najviše žale umirovljenici. Mirovine su kod nas jako niske, tu Vlada treba intervenirati”, zaključio je Novotny.

