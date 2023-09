Zbog tajnih sporazuma teško im je ući u trag: Tko su karteli, a tko pokajnici?

Podijeli :

James Hardy / PhotoAlto / Profimedia / ilustracija

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u petak se osvrnuo na kartele trgovačkih lanaca, navodeći da je zadaća ATZN-a da to istraži i kazni one koji to rade. “Kad se dogovorom onih koji imaju najveći udio na tržištu potrošača dovodi u nepovoljan smisao, onda ne možete birati. To je cijeli smisao”, kazao je premijer.

Mirta Kapural, predsjednica Vijeća AZTN-a, u Dnevniku N1 televizije je pojasnila što su točno karteli te kako ih je moguće otkriti.

“Zabranjeni sporazumi između poduzetnika koji su konkurenti nazivaju se i karteli. Riječ je o zabranjenim dogovorima, o cijenama i podjeli tržišta”, navela je Kapural.

Navodi da nije lako dokazati kartele, ali je kazala da se to može otkriti ili putem ‘pokajnika’ ili medija.

“Pokajnik je osoba ili poduzetnik koji je bio u zabranjenom dogovoru i prijavio je to AZTN-u te ako dostavi relevantne dokaze može dobiti oslobođenje ili umanjenje kazne. Drugi načini su informacije iz medija, koje mogu predstavljati indiciju da počnemo istraživati”, rekla je Kapural.

“Svaka fizička i pravna osoba koja ima korisnu informaciju – bilo bi poželjno reći o kojim poduzetnicima i tržištu se radi kako bi mi započeli postupaka”, dodala je.

Podsjetila je na simbolične kazne za zabranjeni sporazum pekara u Osječko-baranjskoj županiji, navodeći da je to bila prva kazna koju je Agencija izdala.

“Poruka koja se šalje jest da niti mali se ne smiju zabranjeno dogovariti. Imali smo i autoškole. Zadnja velika kazna koju smo izrekli jest 2,5 milijuna kuna odnosno 286.000 eura”, rekla je Kapural.

U nastavku možete pogledati ostale kazne AZTN-a:

