Plenković najavio nove mjere pomoći građanima u rujnu

Podijeli :

Povodom Dana Virovitičko-podravske županije predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je općinu Sopje gdje će sudjelovati na svečanoj sjednici Županijske skupštine.

Plenković je govorio o projektima koji se realiziraju na području ove županije s posebnim naglaskom na mrežu brzih cesta, koja je važan infrastrukturni projekt.

“Drago mi je biti ovdje gotovo svake godine i vidjeti napredak županije”, rekao je premijer.

Na pitanja novinara o inlfaciji, kaže kako je ona rasla i u drugim zemljama EU-a, ne samo u Hrvatskoj te da se sada analizira struktura tih troškova. “Glavni naglasak je na širokoj potrošnji, cijene su bile više zbog turističke sezone. Smatram da svaka cijena koja ide preko onoga što je normalno u kontekstu tropkova nije dobra. Ona se na kraju odražva na kupovnu moć naših građana”, rekao je premijer ponavljajući i ovaj put što je sve njegova vlada napravila tijekom vremena covid krize i ove izazvane ratom u Ukrajini.

Butković našao krivce za inflaciju, najavio i nove mjere: “Snosit će posljedice” N1 komentar: Inflacija istovremeno kvari i financira predizbornu kampanju HDZ-a

Tijekom rujna najavio je novi paket mjera kojim će se pomoći najugroženijim građanima. Istaknuo je kako će se među njima sigurno naći i umirovljenici te spomenuo kako njegova vlada upravo ovoj skupini kontinuirano pomaže.

Na pitanje može li inflatorni pritisak utjecati na rušenje kohezije, koju sam premijer često spominje, on kaže da smatra kako se to neće dogoditi. Dodaje da nije bilo prosvjeda, osim nekoliko koje je nazvao “orkestriranima”. Najavio je pregovore o osnovici s reprezentativnim sindikatima te najavio Zakon o plaćama koji uskoro ide u Sabor. “Veliki smo generator investicija. Obnova u ovako kratkom roku, tako puno projekata…”, govori premijer.

Dodaje da su velika ulaganja diljem Hrvatske, ali da su i cijene u građevini jako porasle. “Mi smo kao Vlada učinili da energenti ne budu dio te jednadžbe. Mislim da s krajem turističke sezone te cijene moraju ići dolje i vjerujem da će se to svesti u neke normalne okvire”, kaže.

Na pitanja o kartelima trgovačkih lanaca, premijer kaže kako je zadaće ATZN-a da to istraži i kazni one koji to rade. “Kad se dogovorom onih koji imaju najveći udio na tržištu potrošača dovodi u nepovoljan smisao, onda ne možete birati. To je cijeli smisao”, kaže.

“Izbori će biti u redovitom roku”, kaže kaže na pitanja o datumu izbora. Dodaje da se izbori održavaju između 30. i 60. dana nakon raspuštanja Sabora. Trenutak odlučivanja o raspuštanju Sabora je u načelu odluka parlamentarne većine. U tom razdoblju predsjednik Republike ima pravo izabrati jednu od četiri nedjelje u tom razdoblju. “Mi se u to ne miješamo”, kaže.

Kosor: Milanović i Plenković su oko tretiranja huliganizma kao braća rođena Milanović: Plenkoviću je bitno da zadrži ono kontrole što je imao

“Ne pratim ga uopće, on govori toliko nesuvislih teza… Mahom se moramo baviti popravljanjem te štete”, kaže o izjavama predsjednika Republike.

Premijer kaže kako predsjednik stalno snižava kulturu komunikacije, a govori i kako mu smeta kada komentatori izjednačavaju njega i Milanovića jer on stalno mora “popravljati štetu” koju Milanović izaziva. Navodi primjer hrvatskih huligana koji su pritvoreni u Grčkoj. “Šteta koju je napravio je bila toliko velika su nas zamolili svi s kojima smo razgovarali da im više ne pomaže”, govori Plenković.

Odgovarajući našoj Mili Moralić na pitanje, premijer je poručio: “Šarajte malo s gostima, dovedite nekoga tko neće pjevati tu njihovu pjesmicu.”

Na pitanje o smjeni Frane Barbarića, premijer odgovara: “Javit ćemo vama prvima.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.