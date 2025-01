Analitičar o bojkotu trgovina: Strah me da se sve ne pretvori u hajku

Podijeli :

Ekonomski analitičar Željko Ivanković komentirao je u Novom danu kod Nine Kljenak inflaciju i bojkot trgovačkih lanaca koji smo u petak gledali u Hrvatskoj.

Vlada i HNB prstom upiru u trgovce i pozivaju građane da se suzdrže od potrošnje.

“U našoj javnosti je na trgovce prvo upozorila analiza HNB-a da su marže trgovaca najviše pridonijele inflaciji, a sve je poteklo od Europske središnje banke koja je tražila da se napravi ta analiza. Predsjednica ECB-a je upirala prema trgovcima. Svi savjeti koje smo slušali su bili predigra ovom bojkotu. Zašto je ECB to radio? Puno naših ekonomista govori o ovoj inflaciji kao da je to uobičajena inflacija. Međutim, ona se tretira malo drugačije nego ranije inflacije. Ja sad ne govorim svoje mišljenje, nego se koristim uvidima Isabelle Weber koja je ukazala na to da ECB i HNB se ne mogu sami suočiti s inflacijom tradicionalnim sredstvima. Dizanjem kamatnih stopa nećete riješiti probleme u ponudi hrane do kojih je došlo već 2020., koji su intenzivirani pandemijskim poremećajima… Ukazalo se na trgovce. … Na kraju je to dovelo do ovog bojkota”, govori Ivanković.

Kaže da je uvjeren i da HNB ima najbolji analitički aparat i da su puno znali o inflaciji. “Sad se dogodilo da je u Hrvatskoj inflacija više nego u drugim zemljama. Svašta smo slušali, zapravo mi je najdraža nedavna izjava Borisa Vujčića koji je rekao da ne zna zašto je kod nas cijena hrane više. On je djelomično iskren, a djelomično bi morao pustiti te svoje analitičare da kažu više. Ovo što sad slušamo je nabadanje i naklapanje u mraku. Mi nemamo pravih podataka, svatko izvuče nešto čega se sjeti i mi nemamo ni pravu raspravu”, objašnjava.

“Razumijem prosvjed. Strah me, s obzirom na iskustvo, internetskih i bojkota na mrežama, oni vrlo lako kliznu u hajku. Za razliku od prosvjeda i bojkota, hajka je kažnjavanje izabranih žrtava neproporcionalno krivnji. Hajka se brzo pokreće i ako smo imalo moralni i svjesni trebali bismo voditi računa da se bojkot, prosvjed, ne pretvori u hajku. Godinama se borim da ukažem na to da u Hrvatskoj postoji ozbiljna nejednakost. Pokazatelji nejednakosti se trebaju ozbiljno analizirati. Ova inflacija je razotkrila nejednakost. Mi sad vidimo da je u Hrvatskoj postojala latentna nejednakost. Mislim da je Vlada najodgovornija”, govori Ivanković.

Situacija je vrlo ozbiljna, upozorava on, a još ozbiljnijom je čini to što smo “prije samo tri mjeseca slušali da se u Hrvatskoj živi bolje nego ikad”.

Na pitanje što misli o tome da građani idu kupovati preko granice, Ivanković kaže da je “to sjajno, to je najbolji način discipliniranja”, kaže Željko Ivanković.

