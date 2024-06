NEM Dubrovnik 2024.: Prvi dan

Podijeli :

NEM Dubrovnik 2024

NEM Dubrovnik 2024., TV market s pogledom, počeo je jučer u Hotelu Dubrovnik Palace, s fokusom na sinergiju sadržaja, telekomunikacija i tehnologije, a posebice na umjetnu inteligenciju. Okupili su se predstavnici više od 260 kompanija iz cijelog svijeta, uključujući više od 150 kupaca, rekordan broj izlagača, sponzora i ostalih posjetitelja. Tijekom četverodnevnog događanja povezivat će se, učiti i sklapati poslove fokusirane na CEE i ostatak Europe.

Publika je s nestrpljenjem dočekala keynote Q&A intervju s Natašom Rapaić, Member of the Management Board and COO Residential, Hrvatski Telekom, koja preuzima ulogu predsjednice Uprave od 1. srpnja. Sanja Božić-Ljubičić, CEO, Pickbox, Mediatranslations, Mediavision i NEM, moderirala je intervju s Natašom i istražila njezinu viziju budućnosti telekomunikacijske industrije. Rapaić je podijelila svoja iskustva, uvide i svoj put do nove ključne uloge u karijeri:

„Došla sam u Hrvatsku i u Hrvatski Telekom prije 20 godina. Nikada nisam mislila da ću ostati tako dugo, ali zaista mi sviđa ovdje. Bilo je to lijepo putovanje – imala sam privilegiju raditi s izvrsnim ljudima te raditi stvari koje su poboljšale tvrtku.“

Naglasila je i važnost uloge emocija u industriji koja, kako kaže, nije previše emotivna:

“Danas je televizija naše osnovno poslovanje. TV se očito temelji na sadržaju, a on je ključan za diferencijaciju. No, nije riječ samo o sadržaju; također je ključno je izgraditi emocionalnu povezanost. TV, IPTV i OTT donose emocionalnu povezanost našim korisnicima.”

Ekskluzivni novi sadržaj, informativni paneli i prezentacije

Program se nastavio predstavljanjem sadržaja IDTV-a (All3Media Company) gdje su prikazani primjeri poput globalnog hita The Traitors, dugoročnih formata poput Linga i njihova najnovijeg formata The Unknown.

Kad je riječ o obrazovanju, 11. izdanje započelo je informativnim prezentacijama iz tvrtki Omdia i PlumResearch te Marie Valenzuele, o aktualnoj temi umjetne inteligencije i njezinoj ulozi u medijima, kao i njezinoj upotrebi za stvaranje sadržaja, angažman publike i međunarodnu distribuciju sadržaja.

“Više se nećemo sjećati kako smo radili bez AI-a”, najavila je Maria Valenzuela.

“Očekujemo da će medijske tvrtke potrošiti više od 13 milijardi dolara na AI do 2028.”, rekla je Maria Rua Aguete, Omdia, i dodala: “Kada pitamo tvrtke što vam je prioritet u budućnosti, što mislite da će transformirati svijet? To nije 5G, nije cloud… to je zapravo AI.” Također je objasnila kako AI može unaprijediti i brojne elemente u sportu: „Predviđanje utakmica, istaknuta događanja…. Također, voditelji iz raznih zemalja ne moraju biti prisutni osobno, već mogu dobiti istaknuta događanja prevedena na bilo koji jezik na svijetu bez potrebe da budu na terenu.”

Prvi panel ovogodišnjeg događaja odnosio se na Strategies for Worldwide Success of CEE Content sponsored by NEM Zagreb. Panelisti iz RTL Hungary i Warner Bros. Discovery zajedno s Dannom Stern, Global Content Executive and Natalijom Gorščak, Acting President, Board RTV Slovenia, podijelili su svoje uvide o partnerstvima, vladinoj potpori, mehanizmima financiranja i strateškim savezništvima.

Tijekom panela The Art of Content Acquisition sponsored by Prva TV rasprava je bila usmjerena na inovativne pristupe i praktične savjete prilagođene pojedinim zemljama. Panelisti su bili iz tvrtki Ampere Analysis, Czech Television, Mediawan Rights and Latvian Television.

Dok je TV market ispunilo više od 260 tvrtki, OIV digitalni signali i mreže omogućili su kavu i druženje na NEM-ovoj terasi, poznatoj po udobnom okruženju i inspirativnom pogledu na more.

Max Launch Party domaćina Warner Bros. Discovery

Popularna tema industrije u CEE-ju i cijeloj Europi bilo je nedavno predstavljanje Max streaming platforme. Warner Bros. Discovery organizirao je zabavu dobrodošlice kojom je proslavio dostupnost usluge u 25 zemalja u Europi i 65 zemalja i teritorija u svijetu.

Terasa na krovu hotela bila je puna sudionika koji su se zagrijavali za Jamieja Cookea, Group SVP and GM CEE, Middle East and Turkey, Warner Bros. Discovery i njegov Q&A intervju koji će uslijediti sljedeći dan.

Više informacija možete pronaći na službenim stranicama NEM Dubrovnik 2024.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.