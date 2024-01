Afera Advent: Evo kolike su kazne dobili nekadašnji Bandićev vozač i “kralj Adventa”

Podijeli :

Matija Habljak / Pixsell

Nakon što su prije nekoliko mjeseci priznali krivnju za korupciju na zagrebačkom Adventu, ljudi bliski bivšem gradonačelniku Milanu Bandiću danas su se i nagodili s USKOK-om.

Zdravko Krajina, nekadašnji Bandićev vozač dobio je 10 mjeseci rada za opće dobro, 55.000 eura sporedne novčane kazne, 40.000 kuna mu se oduzima i mora platiti 5.000 eura sudskih troškova, dok je poduzetnik Denis Mohenski, kojeg su zvali i “kraljem Adventa”, osuđen na 11 mjeseci rada za opće dobro, izrečena mu je sporedna novčana kazna od 60.000 eura i 5.000 eura sudskih troškova.

Priznali su da su godinama davali Bandiću mito kako bi njihove firme dobile atraktivne lokacije na Adventu.

Koliko su mita platili?

Krajini je oduzeto 40 tisuća kuna koje je dobio tijekom ‘afere Advent’. Postotak je to od ukupnog iznosa od 400 tisuća kuna koje je kao mito, prema optužnici, za dodjelu lokacija na Adventu od Mohenskog dobio Bandić.

Bandić je, kako su priznali Krajina i Mohenski, novac uzimao od ljeta 2016., a desetak posto ostavio je Krajini. Taj iznos, prema optužnici, predstavlja nezakonito stečenu dobit pa ga Krajina nije mogao zadržati.

Kome će oduzeti mito?

Ovdje valja podsjetiti da je USKOK imao mogućnost tražiti i tzv. prošireno oduzimanje nezakonito stečene imovine, odnosno zahtijevati od suda da Krajini oduzme sve ono za što ne može dokazati porijeklo. Ipak, budući da je priznao krivnju i tako olakšao rasplet procesa, Krajina mora vratiti samo manji novčani iznos.

Na početku ovog postupka USKOK je tražio od suda da nekadašnjem Bandićevom vozaču blokira nekretninu u Istri. Riječ je o vili u Novigradu koja se nalazi u istoj ulici kao i vila Denisa Mohenskog. Do te blokade došlo je kako bi se osiguralo vraćanje nezakonite zarade. U slučaju da Krajina ne vrati mito državi kuća bi mu mogla završiti na bubnju.

Korupcija trajala godinama

Prema optužnici, upravo je on nosio Bandiću mito koje je slao Mohenski. On je zbog brojnih štandova koje je držao tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana prozvan “kraljem Adventa”. Prema optužnici, Krajina i Mohenski s Bandićem su dogovor postigli još u kolovozu 2016. godine. Sve je navodno trajalo do 2020. godine.

Budući da je tadašnji gradonačelnik imao ovlasti donositi zaključke o dodjeli javnih površina u zakup tvrtkama i obrtima, dogovorili su se da će za razne protuusluge i mito baš firme koje su kontrolirali Mohenski i Krajina dobivati lokacije tijekom Adventa.

Blokirana imovina

U svemu je, stoji u optužnici, sudjelovala i Jelena Čeklić, koja je bila članica Povjerenstva za davanje u zakup javnih površina. Ona je navodno pazila da u Povjerenstvu sve prođe glatko.

Mohenski je, prema tom dogovoru, morao Bandiću davati dio zarade, što je na kraju, kako tvrdi USKOK, doseglo 400 tisuća kuna. Osim toga, Krajina je službenim gradskim automobilima vozio članove Bandićeve obitelji, te održavao njegovu vikendicu. Plaćao je i njezino čišćenje, kao i obavljao druge poslove u korist tadašnjeg gradonačelnika po njegovim nalozima.

Jelena Čeklić nije priznala krivnju.

