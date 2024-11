U prometnoj nesreći izgorio vozač automobila, policija još utvrđuje njegov identitet

Podijeli :

Ivica Galovic/PIXSELL

Do prometne nesreće došlo je u utorak u mjestu Biškupci pokraj Požege, priopćili su iz PU požeško-slavnoske.

Kako je objavila policija, nepoznati vozač je upravljao osobnim automobilom te je uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom te sletio s kolnika na travnatu bankinu i odvodni kanal, a zatim je prednjim dijelom vozila naletio na kameni rub i betonski propust.

Radi se na utvrđivanju identiteta

Nakon toga došlo je do zapaljenja vozila koje je u potpunosti izgorjelo te je vozač smrtno stradao.

Od utorka od 21.35 sati do srijede do 2 sata županijska cesta je bila zatvorena za sav promet i on se odvijao alternativnim pravcima.

Policija je navela kako slijedi daljnji rad na utvrđivanju identiteta vozača.

