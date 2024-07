Bivši ministar priznao na sudu kako je na prijevaru pokušao doći do novca za tulipane. Evo kakvu je kaznu dobio

Podijeli :

N1 / Ana Raić

Hrvoje Vojković, bivši ministar gospodarstva priznao je na sudu malverzacije kojima je pokušao doći do europskih sredstava za podizanje staklenika i sadnju tulipana. Nagodio se s europskim tužiteljstvom na 11 mjeseci rada za opće dobro. Osim toga dobio je i sporednu novčanu kaznu od 25 tisuća eura.

Vojković je bio uhićen prije nekoliko mjeseci, a već tada smo javljali da su i on i njegov poslovni kompanjon priznali subvencijsku prijevaru.

Dogovor s tužiteljstvom

Kako je Vojković prevario Ministarstvo poljoprivrede u aferi s tulipanima

Vojković je sada i u službenom sporazumu s EPPO-om potvrdio da je još u travnju 2020. podnio tri zahtjeva hrvatskoj Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Tražio je bespovratne potpore za projekte koji su obuhvaćali ulaganja u opremanje objekta za pružanje turističkih usluga, te podizanje nasada maslina i staklenika za uzgoj povrća. Sva tri projekta bila su vrijedna oko 650 tisuća eura, a za njih je mogao dobiti subvenciju od oko 370 tisuća eura iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Učinio je to iako je znao da njegova firma ne ispunjava uvjete za natječaj, no poslovni partner pomogao mu je da lažira dokumentaciju iz koje bi proizlazilo da je sve OK.

Nije mu prošla prijevara

Istražitelji su rekonstruirali da je u tri navrata lažno prikazao Ministarstvu poljoprivrede da na zemlji u vlasništvu njegove firme koja ima sjedište u Istri uzgaja tulipane. Tako je dobio potvrdu o potrebnoj ekonomskoj veličini jer upravo tulipani spadaju u kategoriju na osnovu koje je to mogao ostvariti.

Lažne potvrde priložio je uz zahtjeve za dobivanjem potpora, no to mu na kraju, kako stoji u optužnici, nije prošlo jer je raskrinkan tijekom administrativne kontrole.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.