N1 doznaje detalje iskaza poznatog hrvatskog vinara optuženog za muljaže s europskim milijunima

Slučaj Josipa Galića, poznatog hrvatskog vinara optuženog za muljaže s europskim sredstvima za uređenje vinarije, Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu prepustilo je kolegama iz Velike Gorice. Iako je bilo za očekivati da će optužbu zastupati europsko tužiteljstvo, ono je, nakon prijave OLAF-a, sve predalo domaćem državnom odvjetništvu.

Sporno je u ovom slučaju što je radove, vrijedne nekadašnjih nešto više od deset milijuna kuna, odnosno oko 1,33 milijuna eura, na Galićevoj vinariji odradila tvrtka njegovog sina Ine Galića. Takav sukob interesa, prema europskim pravilima, nije dopušten, pa su i otac i sin, te još dvojica njihovih poslovnih suradnika završila pod optužbom.

Detalji optužnice

Poznati vinar i njegov sin optuženi zbog muljanja s EU novcem. Hoće li morati vratiti 1,3 milijuna eura?

Optužnica je podignuta u travnju ove godine, a uskoro bi ju trebalo početi razmatrati optužno vijeće Županijskog suda u Velikoj Gorici. Prema optužnici šteta nije nastupila za europski proračun, već domaći, budući da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju vratila u europski fond novac ranije dodijeljen Galiću za vinariju. Sada Agencija traži od okrivljenih da namire tih 1.327.228 eura štete budžetu Republike Hrvatske.

Inače, Galić od početka negira krivnju. U svojoj je obrani objasnio kako je s direktorom tvrtke Paenula Jozom Rašićem, koji je također optužen, godinama surađivao, pa ga je angažirao i na projekt nove vinarije.

Iskaz vinara Galića

“U načelu na svojim projektima za glavnog izvođača radova ne angažiram sina ni njegovu tvrtku Presoflex gradnju jer želim čiste račune između njih. Za projekt izgradnje vinarije angažirali smo vrhunskog konzultanta i njegovu tvrtku. On je ranije radio u Agenciji, predsjednik je udruge konzultanata i vodio je cjelokupan projekt oko dodjele potpore. Kada smo saznali da će jedan od podizvođača biti tvrtka mog sina pitao sam konzultanta da se to provjeri i dobio zeleno svjetlo da po Pravilniku to nije bitno i da Agenciji nisu bitni podizvođači radova. Sve kontakte i provjere s Agencijom isključivo je radio konzultant”, izjavio je istražiteljima Galić.

Opisao je zatim kako je izvođač koji je dobio radove, tvrtka Paenula, sama birala podizvođače. “Na gradilištu nitko nije mogao sakriti podizvođače jer su ljudi dolazili s autima tvrtke mog sina, koja je i jedina imala certificiranu betonaru tamo”, kazao je dodajući da je prije same isplate potpore bilo više kontrola, a trebala se ishoditi i uporabna dozvola i obaviti tehnički pregled.

Zašto bi to napravio?

“U tehničkom pregledu navedeni su svi podizvođači. Upravni sud u Osijeku u svibnju 2023. donio presudu kojom je poništena Odluka Agencije o poništenju Odluke o odobrenju projekta za ulaganje u sektoru vina. Zarade u građevini su male i ne bih izložio riziku isplatu potpore od deset milijuna kuna samo da sinu omogućim zaradu od nekih 26 do 30 tisuća eura”, uvjeravao je Galić. Ipak, optužnica je protiv njega i ostalih podignuta i sad se čeka sudski rasplet.

