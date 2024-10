Mlada policajka iz afere nakaze zbog pritisaka na bolovanju. Odvjetnik otkriva idući potez

Podijeli :

Odvjetnik Ivan Gržić koji zastupa više policijskih službenika u sudskim procesima komentirao je za N1 slučaj mlade policijske službenice iz Šibenika čiju je kaznenu prijavu protiv Anne Dujić, kćeri moćnog HDZ-ovca i šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića lokalno tužiteljstvo odbacilo.

Policajka je protiv Anne Dujić podnijela prijavu zbog prisile prema službenoj osobi jer je na nju krenula vozilom na blokadnom punktu postavljenom ljetos zbog požara u zaleđu Šibenika.

Izbjegla nalet

Anna Dujić nije se htjela zaustaviti iako je policajka podigla palicu “Stop”. Na kraju je policajka morala zakoračiti u stranu da izbjegne nalet. Tijekom incidenta policajka ju je i poslovala, te joj pokazivala srednji prst.

Policajka je prijavu podnijela tek nakon dva dana kada je prepoznala Annu Dujić i njezinu majku dok su urlale pred televizijskim kamerama.

Prijava joj je, kako je jučer prvi objavio N1, odbačena jer je tužiteljstvo zaključilo da nema dovoljno dokaza protiv Anne Dujić. Ona je, naime, tvrdila da se policajka sama naslonila na njezino vozilo na blokadnom punktu.

Izvanredni nadzor

Zbog ove odluke glavni državni odvjetnik poslao je izvanredni nadzor u Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku. Naime, osim što su donijeli polemičnu odluku sumnju u moguću pristranost otvara i činjenica da u tom državnom odvjetništvu radi sestra Anne Dujić.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović upitan o ovom slučaju danas izjavio je kako “članstvo u stranci ne pomaže ako ima dovoljno dokaza”. Aludirao je pri tome na odluku državnog odvjetništva.

Mlada policajka zbog cijele situacije u kojoj se našla i pritisaka kojima je bila izložena završila je na bolovanju.

Odvjetnik Gržić nudi pak jedno od mogućih rješenja za njezin slučaj.

Što može učiniti?

“Ono što mogu reći da je policijska službenica napravila ono što je bila dužna sukladno zakonu, te je protiv imenovane osobe podnijela kaznenu prijavu zbog prisile. Nadležno državno odvjetništvo je tu prijavu odbacilo.

Policijska službenica kao oštećenica sada može nadležnom sucu istrage podnijeti prijedlog za preuzimanje kaznenog progona, te prijedlog za ispitivanje okrivljene i svjedoka. Njezino je pravo i mogućnost da kao oštećena preuzme progon, no nije nužno da to učini, već to ima na dispoziciji.

Ako preuzme progon kao oštećenica sudac istrage morat će donijeti odluku hoće li pristupiti provođenju tih radnji. U konačnici će oštećenica moći podnijeti i optužnicu”, objasnio je za N1 odvjetnik Gržić.

Za sada nije želio govoriti o mogućim pritiscima na mladu policajku, no ističe kako je slučaj evidentno osjetljiv jer su u njega uključene osobe koje su visokoprofilirane u određenim političkim strukturama.

“Zato je ovaj predmet izazvao toliku pozornost javnosti, što je doveli do izvanrednog nadzora od strane DORH-a”, zaključio je Gržić.

